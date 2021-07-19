Лукашенко рассказал журналистам об инциденте с самолетом и отношениях с Западом

По широкому кругу актуальной проблематики, которая включала в себя внутреннюю и внешнюю повестку дня, президент Беларуси дал интервью 19 июля телеканалу Sky News Arabia, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, уточняя, что беседа продолжалась около часа.

Белорусский лидер подробно ответил на вопросы, которые касались, в частности, ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, и его взгляда на то, было ли это провокацией, и если да, то кто за ней стоит. В центре внимания также была тематика взаимоотношений Минска с Западом и возможности диалога с ЕС, санкций и их влияния на экономику страны. Один из вопросов касался темы нелегальной миграции через республику в страны Евросоюза.

Кроме того, интервьюера, в качестве которого выступал главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш, интересовало предстоящее участие РБ в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

После интервью с главой белорусского государства Имад аль-Атраш поделился с журналистам своими впечатлениями от беседы. Он пояснил, что события, которые происходят в Беларуси, интересны не только для аудитории телеканала, но и в целом для жителей ряда государств, где вещает Sky News Arabia. "Весь мир и телезрители в различных странах интересуются тем, что происходит в вашей стране, поскольку это в международной повестке дня", - отметил он.

"Все вопросы, которые я направил белорусской стороне при подготовке к интервью, были сохранены, в том числе те, которые касались внутренней ситуации в Беларуси, задержания Романа Протасевича, - все они остались в списке вопросов для главы государства и я получил ответы на них", - подтвердил Имад аль-Атраш.

Кстати, журналист, сообщают местные новостные порталы, родился в Ливане, ранее работал на итальянском государственном телевидении, на каналах Al Jazeera, France 24. Он освещал боевые действия в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии, брал интервью у видных политических и религиозных деятелей, включая Папу Римского Франциска, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президента Еврокомиссии Романо Проди.

Что касается телеканала Sky News Arabia, штаб-квартира которого расположена в свободной медиазоне Абу-Даби, то передачи этого арабоязычного новостного канала транслируются в основном на Ближний Восток и Северную Африку.