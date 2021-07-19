МВД планирует снизить смертность на дорогах до 4 погибших на 100 тысяч человек

Госавтоинспекция планирует снизить смертность на дорогах к 2030 году до таких показателей социального риска, как 4 погибших на 100 тысяч населения. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой в журнале "Полиция России".

Такой уровень социального риска установлен скорректированным национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По его словам, в 2020 году число погибших в ДТП снизилось до 10,9 погибших на 100 тысяч населения. Это 900 спасенных жизней в год.

Понятно, что это достигается только совместными усилиями. Проектированием, строительством, реконструкцией дорог. Не малую роль играет и ужесточение наказания за некоторые виды нарушений. Но главная задача, чтобы у людей не было в моде нарушать установленные правила дорожного движения. Чтобы было модно вести себя на улицах безопасно.

Поэтому для реализации этой задачи МВД в этом году потратит на социальную рекламу о безопасности дорожного движения более 700 миллионов рублей. По его словам, во всех субъектах РФ организовано размещение тематических видео социальной рекламы, а на местных радиостанциях выходят в эфир передачи на актуальные темы в области обеспечения безопасности дорожного движения. На эти цели в 2020 году из бюджета федерального проекта выделялось более 355 миллионов рублей, в текущем - почти вдвое больше, сообщил генерал.

Он также отметил, что Госавтоинспекция старается вовлекать общество в процесс контроля за соблюдением правил дорожного движения. В частности, люди могут непосредственно участвовать в обсуждении нормативно- правовых и управленческих решений по вопросам безопасности дорожного движения через интернет.