Международный
авиационно-космический салон
Фото: Nickel nitride/wikipedia.org Фото: Nickel nitride/wikipedia.org
Рубрика: Власть
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
19.07.2021 16:06
Текст: Юрий Гаврилов

На авиасалоне МАКС покажут ударный беспилотник "Орион-Э"

На авиасалоне МАКС-2021, который откроется 20 июля в подмосковном Жуковском, будет представлен новейший разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э". Об этом сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Там уточнили, что новинку представит "Группа "Кронштадт". Судя по всему, речь идет об экспортном варианте ударного дрона. На это указывает буква "Э" в его названии.

Напомним, что в конце декабря прошлого года на коллегии Минобороны РФ глава Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России получают ударные беспилотники. "В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Иноходец" и "Форпост", - сказал тогда министр.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Объясним, какое отношение его слова имеют к "Ориону". Дело в том, что данный аппарат был разработан компанией "Кронштадт" в рамках программы "Иноходец". Он относится к классу средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета.

Из открытых источников известно, что максимальная взлетная масса "Ориона" - 1150 кг. Он может находиться в воздухе целые сутки, держать крейсерскую скорость в 200 км/ч и подниматься на высоту до 7500 метров.

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