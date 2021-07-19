Назван признак перехода COVID-19 из легкой формы в тяжелую

Температура тела 38-39 градусов, которая держится у пациента с коронавирусной инфекцией более 3-5 дней и плохо сбивается жаропонижающие препаратами, может увеличить вероятность дальнейшего тяжелого течения COVID-19. Об этом предупредила инфекционист Наталья Пшеничная.

Она отметила, что высокая температура в таких случаях фиксируется с первого дня заболевания. И на ИВЛ часто оказываются даже те, у кого нет хронических недугов.

Аномальная жара усугубляет ситуацию. Лихорадка переносится тяжелее, а риск тромбообразования увеличивается.

По словам специалиста, многие инфицированные поздно обращаются за медицинской помощью. Этим и объясняются многочисленные случаи тяжелого течения COVID-19, пишет ТАСС.