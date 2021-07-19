Роспотребнадзор: Начавшийся легко COVID-19 может быстро прогрессировать

COVID-19, начавшийся у пациента в легкой форме, может быстро прогрессировать. Об этом предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная.

По ее словам, коварство коронавируса и заключается в том, что даже начавшись с легкого недомогания и субфебрильной температуры, в последующем заболевание может быстро приводить к тяжелому поражению легких и других органов, пишет ТАСС.

Пшеничная отметила, что особенно часто это наблюдается у пациентов старшего возраста, имеющих факторы риска по тяжелому течению COVID-19. Иногда такое может встречаться и у более молодых людей: они не обращают внимание на свое состояние в первые дни болезни и не спешат обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что при появлении более заразных штаммов коронавируса, предыдущие его мутации постепенно исчезают. При этом усиление заразности вируса не говорит о том, что он вызывает более тяжелое течение заболевания. Идеальный паразит не стремится убить своего хозяина.