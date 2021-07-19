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19.07.2021 15:05
Рубрика: Легковые авто

Названа дата премьеры электрического Mercedes G-Class

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Mercedes представит прототип электрифицированного G-Class на автомобильной выставке International Automobile Exhibition Mobility в Мюнхене, которая откроется в начале сентября.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Как сообщает MBpassion, новинка получит индекс EQG. Автомобиль не является самостоятельной моделью: это электрокар, созданный на основе модифицированного шасси оригинального "Гелика".

В апреле 2021 года "Мерседесом" были зарегистрированы торговые наименования EQG 560 и EQG 580. Последний, как предполагается, будет иметь систему полного привода с блокировкой дифференциалов и отдачу силовой установки свыше 500 л.с. Ёмкость аккумулятора - 108 кВт∙ч, что позволит обеспечить запас хода около 500 км по циклу WLTP.

Из-за новой силовой установки электрический "Гелендваген" будет весить больше нынешних версий, в том числе "заряженного" Mercedes-AMG G 63 (почти 2,7 тонны).

Ожидается, что серийная версия Mercedes-EQ EQG будет выпущена в 2022 или 2023 году.

В начале 2017 года компания Kreisel Electric для Арнольда Шварценеггера сделала электрический G-Class, взяв за основу дизельный G 350 d, оснастив 490-сильной электрической установкой и батареей ёмкостью 80 кВт∙ч. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 5,6 секунды, а на одной зарядке можно преодолеть около 300 км.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
#Mercedes-Benz