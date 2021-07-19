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"Перевал Дятлова" выйдет на HBO Max

Новости
    19.07.2021, 14:19
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российский сериал "Перевал Дятлова" о гибели советских туристов продолжит покорять зарубежного зрителя.

Фото: kinopoisk.ru
"Черная вдова" продолжает возглавлять российский прокат

Как сообщает "Кино-Театр.ру" со ссылкой на кинокомпанию 1-2-3 Production, сервис HBO Max покажет многосерийный фильм с Петром Фёдоровым в главной роли в Австралии и Латинской Америке.

Напомним, ранее The Walt Disney Company приобрела права на показ "Перевала Дятлова" в ряде европейских стран. Возможность увидеть российский сериал получили зрители немецкоговорящих и скандинавских стран.

Отметим, редакция "Кинократии" включила сериал ТНТ "Перевал Дятлова" в список лучших сериалов минувшего года.

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