"Перевал Дятлова" выйдет на HBO Max

Российский сериал "Перевал Дятлова" о гибели советских туристов продолжит покорять зарубежного зрителя.

Как сообщает "Кино-Театр.ру" со ссылкой на кинокомпанию 1-2-3 Production, сервис HBO Max покажет многосерийный фильм с Петром Фёдоровым в главной роли в Австралии и Латинской Америке.

Напомним, ранее The Walt Disney Company приобрела права на показ "Перевала Дятлова" в ряде европейских стран. Возможность увидеть российский сериал получили зрители немецкоговорящих и скандинавских стран.

Отметим, редакция "Кинократии" включила сериал ТНТ "Перевал Дятлова" в список лучших сериалов минувшего года.