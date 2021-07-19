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19.07.2021 11:25
Рубрика: Власть

Прилепин предложил Зюганову создать думскую коалицию

Текст: Дмитрий Гончарук

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин в письме председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову предложил создать коалицию в восьмом созыве Госдумы, а затем начать процесс объединения двух партий.

Фото: moscow.er.ru
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"Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года, ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины, собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на всех уровнях",- говорится в письме, текст которого приводит ТАСС.

Прилепин также отметил, что у двух партий почти нет идеологических разногласий и им "нечего делить".

"Наша партия, как и ваша, выступает за возвращение недр народу. Мы, как и вы, против разрушительной пенсионной реформы. Наши активисты, как и ваши, чтут, поддерживают и последовательно продвигают политическое наследие Ленина- Сталина", - перечислил политик.

По его мнению, необходима "объединенная сильная влиятельная и амбициозная левопатриотическая партия".

В конце июня Прилепину не дали выступить на предвыборном съезде КПРФ, поскольку он пришел туда без приглашения. Комментируя это событие, он подчеркнул, что "не делает из этого трагедии", поскольку "диалог левых сил никогда не прерывался".

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