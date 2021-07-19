Радзиховский: Первые 30 лет независимости Молдавии - годы глубокого кризиса

Как известно, этот год юбилейный - 30 лет распада СССР. Поэтому хотелось бы попытаться оценить, естественно, очень кратко, что за эти годы произошло со всеми 14 (не считая России) республиками бывшей страны.

Первой в списке оказалась Молдова - просто потому, что для этого есть информповод. А именно: в воскресенье, 11 июля, в стране прошли 11-е в ее истории (досрочные) выборы парламента. Участвовали 48,4% избирателей (самая низкая явка за все время), убедительную победу одержала партия "Действие и солидарность" (PAS) - 52,8%. С большим отрывом вниз вторым оказался блок социалистов и коммунистов (27,2%). Выборы были чистыми, что, как известно, далеко не всегда бывает в СНГ. Во всяком случае претензий не было не только у международных наблюдателей, но и лидер проигравшей партии экс-президент И. Додон поздравил победителей.

Выборы в Молдове не вызвали заметного интереса в России, хотя победившая партия известна как "проевропейская", ставит целью интеграцию Молдовы в ЕС - в отличие от социалистов и коммунистов, ориентированных на "стратегический союз" с Россией. Тем не менее Россия более чем спокойно и отстраненно отреагировала на гипотетическую смену курса Молдовы. Возможных объяснений несколько.

Россия более чем спокойно и отстраненно отреагировала на гипотетическую смену курса Молдовы

Во-первых, маленькая и совсем небогатая Молдова, и правда, не слишком важный партнер для РФ. В 2020-м объем российской торговли с Молдовой - 217 млн долл. Это меньше 0,4% общего объема внешней торговли РФ, Молдова занимает 56-е место в списке наших партнеров. Для Молдовы Россия - третий партнер после Румынии (700 млн) и Германии, на долю России приходится около 8,7% внешней торговли Молдовы, чуть-чуть меньше у Италии. Всего же доля ЕС во внешней торговле Молдовы в последние годы (при "пророссийском руководстве") - около 75%. Так что экономическая интеграция с ЕС - просто факт.

Во-вторых, в России при всем том не верят, ни что Молдову примут в ЕС, ни что она вступит в НАТО. И уж безусловно это абсолютно невозможно в ближайшие 4 года, на которые выбраны президент и парламент. Кстати, судя по соцопросам, "высокие, высокие геополитические отношения" не слишком занимают воображение жителей Молдовы. Им бы чего попроще - пенсии, цены, борьба со взятками, медицина... Кроме малых политизированных групп ("унионисты", которые в парламент и близко не прошли), никто всерьез не хочет "объединяться с братской Румынией".

Наконец, третья - и, возможно, самая реальная причина - между РФ и Молдовой нет пиар-войны. Молдова, попросту говоря, "не хочет дразнить Медведя", антироссийская риторика не является сейчас "скрепой" - и этого вполне достаточно, чтобы обеспечить симметричное отношение России, от ТВ до "официальных инстанций". Внешних проблем, врагов (и "врагов"), пиара, борьбы и т.д. России и так с избытком хватает - "помощь Молдовы не требуется". Наконец, успокоилась внутриполитическая ситуация. Давно прошли времена, когда первый президент Молдовы, бывший секретарь ЦК КП Молдавии Мирча Снегур, чудесным образом обернувшийся ультра-антикоммунистом-националистом, собирался в поход, чтобы огнем и мечом ликвидировать самостоятельное Приднестровье. Сейчас все заморозилось, непризнанная республика мирно существует (и, объявив себя независимой от Молдовы, практически тоже отказалась от максимально резкой риторики), немало ее жителей имеют молдавские паспорта и голосовали на выборах в парламент. Кстати, хотя в Приднестровье победили коммунисты-социалисты, но далеко не с "сухим" разгромным счетом.

Далека от идеи "Анти-России" и президент М. Санду. Она за "европейский путь", но, умея слышать избирателя, вообще не педалировала внешнюю тематику. Социальные проблемы и борьба с коррупцией - вот проблемы, о которых она говорила. Универсальные темы всех стран, народов и времен... Никакого объединения с Румынией эта гражданка Румынии категорически не хочет, а отношения с РФ - чисто прагматические.

Вообще, 49-летняя незамужняя Майя Санду, видимо, пользуется симпатией в обществе. Выпускница Гарвардской школы госуправления имени Кеннеди. Живет в Кишиневе в обычной квартире, вроде свободно перемещается по городу. Бизнесом не занималась, в коррупционных скандалах не засвечена, хотя на политической сцене уже давно, последние 9 лет - в ранге не ниже министра или лидера партии. Успех PAS - во многом следствие ее личного имиджа, как и поражение социалистов-коммунистов - следствие имиджа их лидеров И. Додона и В. Воронина.

Попробуем кратко подвести общие 30-летние итоги существования самостоятельного государства Молдова.

В 1989-м население Молдавской ССР - 4 337 000 чел. На 1 января 2021 г. число жителей, постоянно живущих в Молдове, - 2 597 000, меньше 60% от бывшей советской республики. Это очевидная демографическая катастрофа, а естественная убыль (хоть и медленная) - продолжается. При этом около 800 000 граждан Молдовы постоянно проживают вне страны (гастарбайтеры), порядка 300 000-400 000 из них - в России. Для сравнения можно взять ближайшего соседа Молдовы этнически однородную с ней Румынию. Там тоже непрерывно сокращается население, но совсем иначе. 1992 г. - 22 810 000, 2020 г. - 19 148 000, 84% от того, что было 30 лет назад.

В 1989-м население Молдавской ССР - 4 337 000 чел. На 1 января 2021 г. число жителей, постоянно живущих в Молдове, - 2 597 000

Так, приходится констатировать, что первые 30 лет независимости стали годами глубокого демографического (и, естественно, социального) кризиса. "Утешение" для Молдовы может быть только в том, что они - не исключение, что похожие процессы шли (и идут?) и в некоторых других странах СНГ. А вот сможет ли Молдова перейти хотя бы на "румынский путь" - большой вопрос.