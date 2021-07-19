Разработчики рассказали, как выглядит биочип для определения COVID-19

Биочип для экспресс-тестирования на коронавирус - это небольшая пластина размером 25×75 мм. На ней короткие ДНК-зонды (олигонуклеотидные молекулы), которые помогают определять возбудителя заболевания, рассказали в Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной, пишет РИА Новости.

Разработчики подчеркнули, что биочип не планируют вживлять в человека. У пациента возьмут мазок из носоглотки, который направят в лабораторию, и уже в ней с помощью биочипа будут искать в этом биоматериале вирус. Просто анализ можно будет выполнить в разы быстрее.

Отмечается, что испытания новой разработки должны пройти в 2023-2024 годах.

Биочип позволит диагностировать внебольничные пневмонии, поможет при расследовании причин возникновения эпидемий", - уточнили в институте.

Ранее об аналогичной разработке сообщили в петербургском институте "ЛЭТИ".