Дептранс: Автобусы справляются с нагрузкой в районе закрытых станций метро

Департамент транспорта Москвы сообщает в своем Telegram-канале, что транспорт справляется с нагрузкой, которая образовалась на станциях и остановках общественного транспорта, расположенных возле закрытого участке Сокольнической линии метро.

"Как проходит утро понедельника на Сокольнической линии: людей много, но станции метро и наземный транспорт справляются с увеличенной нагрузкой - все работает штатно", - сообщает ведомство.

По данным дептранса, на станции "Тропарево" число пассажиров выросло по сравнению с обычными буднями в 1,4 раза, на "Спортивной" - в 3,8 раз. Компенсационные автобусы к 8:00 перевезли более 23,4 тыс. пассажиров. На линию вышли 162 таких автобуса.

Напомним, что движение между станциями "Спортивная" и "Тропарево" приостановлено до 8 августа из-за строительства Большой кольцевой линии столичного метро. Вдоль закрытого участка красной линии с 5:30 до 2:00 ходят бесплатные компенсационные автобусы. Также усилен ряд городских маршрутов.