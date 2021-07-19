Россельхознадзор: Птицы в Приморье погибли не из-за инфекции

Специалисты приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили возбудитель микоплазмоза в пробах погибших птиц, найденных в бухте Бойсмана Хасанского района. Об этом сообщается на сайте приморского управления Россельхознадзора.

При этом специалисты уверены, что к массовой гибели пернатых это заболевание привести не могло. Также они исключили заражение птиц гриппом и высокопатогенными видами микоплазмы.

Эксперты говорят, что микоплазмоз опасен для сельскохозяйственных птиц, но человек заразиться им не может. Информацию о выявленном заболевании внесут в автоматизированную систему в области ветеринарии "Веста". А затем сведения поступят в территориальное управление Россельхознадзора и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края.

Напомним, что на прошлой неделе в соцсетях появились сообщения о массовой гибели чаек в бухте Бойсмана - на берегу и в море. Внешних повреждений у пернатых не нашли, появилась версия, что птицы могли отравиться зараженной рыбой.

Справка "РГ"

Микоплазмоз вызывает общую интоксикацию организма и поражает в первую очередь дыхательную систему птицы, а затем и другие внутренние органы. Наибольшую опасность инфекция представляет для цыплят: смертность среди молодняка может достигать 25 процентов.