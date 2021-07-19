В России разработают специальные биочипы для тестирования на коронавирус

Биочипы для тестирования на коронавирус могут появиться уже в ближайшее время. Так, в Роспотребнадзое сообщили, что работы по созданию прототипа ДНК-биочипа ведутся в Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2", - отмечается в материале.

Ранее об аналогичной разработке сообщили в петербургском институте "ЛЭТИ". Для диагностики ученые предложили использовать цепочки из аминокислотных остатков, которые по форме идентичны шипам коронавируса.

"Для инактивации коронавируса и для его экспресс-анализа можно использовать молекулы олигопептидов, обладающих пространственной структурой, комплементарной шипам коронавируса. Биочип с такими молекулами-пептидами позволит оперативно идентифицировать коронавирус и обезвредить его", - пояснили разработчики.