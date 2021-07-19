Пассажирам жестко севшего под Томском Ан-28 выплатили компенсации

Авиакомпания СиЛА выплатила пассажирам самолета, совершившего жесткую посадку под Томском, компенсации морального вреда.

- Сегодня мы перечислили всем пассажирам пятничного рейса по 100 тысяч рублей, - сообщил "РГ" руководитель авиакомпании СиЛА Андрей Богданов.

Помимо этого, пострадавшие должны получить выплаты от страховых компаний.

Авиасообщение с Кедровым будет возобновлено в ближайшее время. Из Магадана в Томск перегоняют новый борт - также Ан-28. После произошедшего авиакомпания не собирается отказываться от эксплуатации данной модели.

Напомним, 16 июля самолет Ан-28, вылетевший из Томска в Кедровый с 15 пассажирами на борту, пропал с радаров. Аварийный радиомаяк засекли в Бакчарском районе - в глухом лесном массиве.

Пилоты рассказали следователям, что примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. Они пытались завести их повторно - не получилось. Командир воздушного судна Анатолий Прытков принял решение посадить самолет практически на болоте - в экстремальных условиях. Все члены экипажа и пассажиры остались живы и не получили серьезных травм.

Обстоятельства авиаинцидента под Томском выясняют СК, МАК и Росавиация. Рассматривается четыре версии, среди которых некачественное топливо, неисправность техники, экстремальные погодные условия и ошибки пилотирования. Первые выводы комиссии станут известны примерно через месяц.