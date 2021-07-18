Как пилоты посадили самолет с двумя отказавшими двигателями под Томском

СК, МАК и Росавиация выясняют обстоятельства авиаинцидента под Томском. Пилоты сибирской авиакомпании "СиЛА" экстренно посадили самолет с двумя отказавшими двигателями в лесном массиве. При жесткой посадке и капотировании выжили все. Никто из пассажиров и членов экипажа серьезно не пострадал. Что же произошло? Чудо или профессионализм?

Самолет АН-28, вылетевший из томского аэропорта в город Кедровый с 15 пассажирами на борту, пропал с радаров практически сразу после набора высоты. Да этого рейс два раза переносили из-за нелетной погоды. В результате он задержался на целых 10 часов. А для жителей одного из самых отдаленных от областного центра населенных пунктов, самолет - практически единственный способ попасть домой. Кедровый, в котором проживает около 2 тысяч человек, не имеет постоянного сухопутного сообщения с дорожной сетью России.

Авиарейс с отрезанным от большой земли городом местные власти восстановили в 2019 году. Он включен в перечень субсидируемых маршрутов и финансируются из областного бюджета. Стоимость полета по маршруту Томск-Кедровый составляет 2000 рублей. Билеты разбирают быстро. Свободных кресел в салоне самолета нет никогда.

В тот день, 16 июля, в Кедровый летели несколько семей с детьми - ребятишек собирали в городе в школу. Пассажиры возвращались домой после медицинских обследований и других срочных дел. Известный томский спортсмен Роман Макеев ехал к родителям любимой девушки на выходные - помочь по хозяйству.

Диспетчеры аэропорта забили тревогу спустя полчаса после взлета - экипаж перестал выходить на связь. Экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. Аварийный радиомаяк засекли в Бакчарском районе - в глухом лесном массиве. Это означало, что воздушное судно потерпело крушение. Однако была надежда, что пилотам удалось приземлиться, а, значит, в лесу могли быть выжившие в авиакатастрофе люди.

На поиски АН-28 вылетели три вертолета. МЧС отправило на подмогу в Томск аэромобильную группировку в 100 человек. В местной администрации развернули оперативный штаб под руководством губернатора Сергея Жвачкина. В сельские больницы по тревоге вызвали медиков - готовить операционные.

Самолет нашли быстро. В 70 километрах от города Кедровый спасатели увидели с вертолета длинную просеку из поваленных деревьев, перевернутый АН-28 и дым от костра.

- Есть выжившие! - передали по рации пилоты. - Мы видим людей рядом с воздушным судном!

Оказалось, что выжили все. И члены экипажа, и пассажиры. Они даже не надеялись на то, что помощь придет так быстро и уже начали разбивать лагерь для ночлега.

На вертолетах пострадавших эвакуировали в Томск. Шесть человек после пережитого лететь наотрез отказались. Страшно. Их повезли в город на автобусе.

Пилоты рассказали следователям, что примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. Они пытались завести их повторно - не получилось. Командир воздушного судна Анатолий Прытков принял решение посадить самолет практически на болоте - в экстремальных условиях.

АН-28 начал быстро снижаться. Дети плакали, взрослые молились и писали родным прощальные сообщения. Самолет цеплял верхушки деревьев и срезал болотный мох.

- При двух неработающих двигателях самолет осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 метров от первой точки касания, а при остановке перевернулся, - сообщила "РГ" представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Чернакова .

В любой момент перевернутый АН-28 мог взорваться и загореться. Пассажиры помогали друг другу отстегиваться и выбираться наружу. После эвакуации пилоты запустили аварийный маяк.

В Томской областной клинической больнице экипаж и пассажиры прошли полное медицинское обследование. Командира воздушного суда Анатолия Прыткова госпитализировали с переломом ноги. Его готовят к операции - установке металлоконструкции, которая зафиксирует сломанную кость. Врачи утверждают, что он полностью восстановится и сможет вернуться к своей профессиональной деятельности. У 17-летней пассажирки диагностировали сотрясение мозга - девушку обещали отпустить под амбулаторное наблюдение. У девяти человек нашли ссадины и небольшие ушибы. Остальные не пострадали.

- Командир воздушного судна Анатолий Прытков работает в нашей авиакомпании с 2008 года, ему 56 лет, он окончил Качинское авиационное училище, - рассказал "РГ" руководитель авиакомпании СиЛА Андрей Богданов. - Он настоящий ас своего дела, у него масса налетов.

Второй пилот - 32-летний Фарух Хасанов работает в авиакомпании СиЛА с февраля этого года. Учился в государственной летной академии Украины. Коллеги говорят, что он влюблен в гражданскую авиацию и свою профессию.

- То, что они смогли посадить самолет в экстремальных условиях и сохранить жизни пассажиров, безусловно, достойно уважения. Но это не чудо, это профессионализм, -утверждает Андрей Богданов. - Дело в том, что АН-28 управляется руками, на нем нет электронных систем и автопилота. В последнее время в авиации принято по максимуму разгружать пилотов. В современных самолетах, где практически все автоматизировано, они становятся геймерами, операторами вычислительной техники. А наши летчики совсем другие. Да, они не знают английского, но зато умеют летать. И учатся этому всю жизнь. Они вынуждены постоянно рулить и чувствуют любое отклонение в поведении самолета в миллисекунды. Экстремальные условия - ежедневно. Практически половина посадок на местных воздушных линиях у нас сегодня происходит на неподготовленных аэродромах.

СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Следователи изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолета, полетную документацию и аварийный радиомаяк.

Что же произошло с АН-28 на высоте 3 тысячи метров? Рассматривается четыре версии, среди которых некачественное топливо, неисправность техники, экстремальные погодные условия и ошибки пилотирования. Первые выводы комиссии станут известны примерно через месяц.

Легкий двухмоторный турбовинтовой самолет, рассчитанный на перевозку 17 пассажиров и грузов, общей массой до 1750, активно использовался в советское время на местных воздушных линиях. Сегодня эксплуатация Ан-28 на регулярных пассажирских перевозках практически везде прекращена. В парке сибирской авиакомпании СиЛА имеются 3 борта. Еще несколько бортов работают на Камчатке.

Но Андрей Богданов уверяет, что после произошедшего авиакомпания не собирается отказываться от АН-28. Он по-прежнему считает его одной из самых надежных машин в условиях сибирской глубинки.

- Авиаинцидент под Томском это подтверждает, - резюмирует Богданов.

Авиасообщение с Кедровым будет возобновлено со следующей недели. Из Магадана в Томск перегоняют новый борт - также АН-28. Совершивший жесткую посадку самолет восстанавливать не будут. В понедельник СиЛА компенсирует всем пассажирам пятничного рейса моральный вред. Каждому будет перечислено по 100 тысяч рублей. Помимо этого, пострадавшие получат от выплаты от страховых компаний.