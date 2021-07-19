ПФР предупредил часть россиян о возможных проблемах с пенсией

Самозанятые россияне могу столкнуться с проблемами после выхода на пенсию: эта категория сможет рассчитывать на минимальные выплаты в виде социальной пенсии. Об этом заявила заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Елена Беклемышева.

Сейчас государство гарантирует социальную пенсию в размере 5796,76 рубля. Она выплачивается после 65 лет женщинам и после 70 лет - мужчинам.

Если самозанятый хочет получать страховую пенсию, ему необходимо самому уплачивать страховые взносы.

"За каждый год страхового стажа необходимо платить страховые взносы в фиксированном размере. В 2021 году - не менее 32 448 рублей. Это позволит сформировать 1,142 пенсионного коэффициента и один год страхового стажа, при условии, что самозанятый был зарегистрирован в этом статусе в течение всего года", - пояснила Беклемышева в комментарии aif.ru.

Для формирования страховой части пенсии гражданин должен подать заявление в клиентскую службу отделения ПФР по месту жительства или через личный кабинет на сайте фонда.

Ранее в Федеральной налоговой службе сообщили, что совокупный доход самозанятых в 2020 году составил более 463 млрд рублей. За этот период было сформировано 383 млн чеков, средний из которых - 1 207 рублей.

Всего в России зарегистрировано уже 2,5 млн самозанятых. Основные направления их деятельности - такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги.

Самозанятые отчисляют в бюджет 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. При этом налоги им нужно платить только при наличии дохода.