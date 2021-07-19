Вирусолог: Нарушение обоняния реже встречается при заражении "дельта"-штаммом

Нарушение обоняния и вкуса встречается у меньшего числа заразившихся штаммом коронавируса "дельта". Чаще у пациентов фиксируют желудочно-кишечные симптомы. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

По его словам, это обусловлено тем, что у вируса немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует. Он стал лучше с ними связываться, отметил Нетесов, напомнив, что такие клетки есть в легких, на стенках сосудов и в кишечнике, пишут "Известия".

Тот факт, что штамм "дельта" действительно в больших количествах и быстрее размножается в организме заразившихся, является уже доказанным. Поэтому заболеваемость растет даже в государствах с высоким уровнем вакцинации, добавил Нетесов.

Ранее пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что после того, как стал распространяться штамм "дельта", заболевшие все чаще жалуются на диарею, боли в животе. "Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно - кашель, слабость, миалгия", - отметил Никишенков. Появление проблем с ЖКТ у пациентов, заразившихся штаммом "дельта", подтвердил и врач-иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что для этой разновидности коронавируса характерен так называемый "желудочный синдром" или "желудочный ковид".