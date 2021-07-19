Вопреки мнению жителей, в Новосибирске решили вместо перехода строить забор

Власти Новосибирской области распорядились перекрыть доступ пешеходов к железнодорожном путям на месте трагедии, которая произошла 18 июня между станциями Обское море и Береговая. В тот день электричка сбила двух 13-летних девочек, которые шли вдоль рельсов. Одна скончалась на месте, другая умерла в больничной палате.

Трагедия вызвала огромный общественный резонанс. Как сообщала "РГ", родители одной из погибших школьниц начали собирать подписи, добиваясь, чтобы опасное место, в котором через пути ходят на пляж сотни горожан, с городской карты исчезло. По мнению жителей, избежать повторения трагедии поможет только надземный пешеходный переход или пусть простой наземный, но все же регулируемый переход. Однако местные власти и руководство Западно-Сибирской железной дороги остановились на варианте забора- перекрыть доступ к рельсам. И все.

Но сделает ли забор ситуацию более безопасной, весьма сомнительно, отмечают эксперты. Это, кстати, понимает и замначальника железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов. По его словам, люди, привыкшие ходить по давно проложенным тропкам, вырезают в заборах "калитки" и продолжают переходить пути в неположенном месте. А очередная дыра в заборе сделает переход только опаснее из-за еще большего ограничения обзора.

Тому свидетельство и ближайший пешеходный переход на станции примерно в 700 метрах от автобусной остановки и парковки. Но люди, живущие поблизости, до него никогда не доходили и не доходят. Так что родители погибшей девочки продолжат добиваться установки перехода - их интернет-петицию подписали уже больше 37 тысяч человек.