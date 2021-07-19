Обнаруженную в Ленобласти подземную "частную тюрьму" начали закапывать

В заброшенном коттеджном поселке на территории Агалатовского поселения Всеволожского района Ленобласти закапывают "частную тюрьму", расположенную в бункере одного из домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В данный момент техника зарывает спуски к объекту. Ранее стало известно, что "подземную тюрьму" сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще в 2019 году. Тогда же была проведена следственная работа, в том числе и с владельцем земельного участка.

В подвале, по данным СМИ, были оборудованы камеры, санитарные узлы, двухярусные кровати.

"Российская газета" не располагает официальным подтверждением данной информации.