Около 700 белорусских студентов прошли летний семестр в России

От инженерных наук и программирования до гуманитарных дисциплин и дизайна составили портфель дополнительных программах для почти семисот белорусских студентов. Все они успешно прошли обучение с 4 по 18 июля по дополнительным программам в "Летних университетах" Союзного государства. Научным координатором для будущих специалистов выступил Псковский государственный университет, который и принял наибольшее число участников - 150 человек, подвела итоги дополнительному образовательному семестру БЕЛТА.

Обучение белорусских юношей и девушек осуществлялось в этом году в двенадцати городах РФ, в том числе в российской столице, Ростове, Сочи, Калининграде, Владивостоке, Смоленске и Казани. Словом, им показали одни из самых интересных мест в России, констатирует агентство. А "помимо углубленных знаний по будущим профессиям, студенты приобрели навыки социального проектирования и soft skills. Им удалось познакомиться и с особенностями регионов, где они обучались - от Калининграда до Владивостока", - уточнили псковитяне.

Компьютерное зрение и кибербезопасность, например, молодежь изучала в Казанском исследовательском техническом университете имени Туполева. Студентам показали реальные кейсы автоматизации производства и помогли реализовать собственные проекты под ключ. А в свободное время они посетили остров-град Свияжск.

В историческом сердце России - во Пскове - белорусские студенты прослушали цикл лекций по трем программам - журналистике, филологии и истории, а также шести направлениям soft skills. Эти предметы им читали, в том числе, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, митрополит Псковский и Порховский Тихон, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, лингвисты Антон Сомин и Владимир Пахомов. Вместе с наставниками молодежь разработала и социальные проекты, реализацией которых они планируют заняться на родине.

А в Северо-Кавказском федеральном университете занятия были посвящены в основном цифровой трансформации. Новые подходы в этой области ребятам раскрыли на примере Железноводска, как его именуют - "умного города". Зато в Сибирском федеральном вузе студентам помимо занятий выделили время и для посещения уникального национального парка "Столбы".

Уже на церемонии закрытия проекта "Летний университет", которое состоялось на псковской земле, ректор местного университета Наталья Ильина сообщила, что Министерство науки и высшего образования России на следующие годы планирует увеличить число университетов-участников и пригласить больше студентов из стран постсоветского пространства. Миссией проекта, резюмировала она, "стало формирование стратегических направлений взаимодействия России и Беларуси в сфере образования и науки".