Чему учат белорусских студентов в "Летнем университете" на юге России

Двенадцать вузов России открыли свои двери для 675 белорусских студентов в рамках образовательного проекта Союзного государства "Летний университет".

После Таганрога белорусских ребят повезут на базу отдыха в Дивноморске. Но учебная программа там будет не менее насыщенной. Тагир Раджавов

Корреспонденты "СОЮЗа" отправились в солнечный Таганрог, где ребята изучают опыт Южного федерального университета в сфере телекоммуникаций и компьютерной безопасности.

Российский вуз оплатил белорусским ребятам проезд, питание и проживание. Фирменный вузовский автобус за 26 часов довез их из Минска в Таганрог. Приехали 48 учащихся Полоцкого государственного и Минского государственного технологического университетов. Одну неделю они проведут в Таганроге, а потом еще одну - на университетской базе отдыха в Дивноморске.

- Сам я из небольшой деревни Витебской области, учусь в Полоцком университете.

Занимаюсь проектной деятельностью, основная специализация - виртуальная реальность. Как только я узнал о возможности приехать в ИТ-столицу России, город Таганрог, то сразу же записался, - рассказывает четверокурсник Петр Косаревский.

В программе обучения два раздела: социальное проектирование (soft skills) и так называемые тематические треки (hard skills).

- Огромное внимание уделяется умению работать в команде, грамотно распределять обязанности, решать проектные задачи... Мировые ИТ-гиганты признаются, что для них программист среднего уровня с "прокаченными" навыками soft skills более привлекателен, чем супернавороченный специалист, который не способен работать в команде, - рассказал "СОЮЗу" доцент Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Антон Пленкин.

Для студентов отобрали шесть перспективных тем в сфере хайтека

У ребят карт-бланш при выборе социальных проектов. И они придумали себе нетривиальные задачи: "Курение в общественных местах: решить проблему мягкой силой", "Реабилитация заключенных и их интеграция в общество после их освобождения", "Как наладить хорошие коммуникации между туристами и местными жителями". А одна из команд взяла проблему сексуального просвещения подростков и... взрослых.

- Было интересно наблюдать, как серьезно ребята обсуждают эту тему. До этого людям старшего поколения в России и Беларуси никто сексуальное просвещение не преподавал. В итоге люди совершают много ошибок, живут несчастливыми, рушатся семьи и судьбы, - рассказал руководитель команды, старший лаборант конструкторского бюро Семен Лихтин. - Помимо пропаганды контрацепции ребята предложили разработать серию социальных роликов для широкой аудитории, чтобы для начала снять табу на эту тему, предложили ввести дополнительные уроки в школах и вузах.

Для студентов отобрали шесть перспективных тем в сфере хайтека: искусственный интеллект и машинное обучение, 3D-моделирование, современную электронику, безопасность информационных технологий... Корреспондентам "СОЮЗа" досталась квантовая связь и криптография.

"Летний университет" позволит белорусским студентам пройти на выбор одну из 19 образовательных программ. Фото: Роман Щербенков

- В мире разгорается революция квантовых компьютеров, которые в тысячи раз производительнее традиционных. Это создает угрозу безопасности как для отдельных лиц, так и для частных компаний и целых государств. И дело даже не в том, что вас могут ограбить через интернет-банкинг. Доступ к вашим поисковым запросам позволяет компьютерным алгоритмам весьма точно узнать ваши привычки, слабости и привязанности. В нужный момент вам подсовывают информацию, основанную на этих ваших привязанностях. Если вы любите лабрадоров, то в рекламе новой модели телефона именно вам покажут красивого сверкающего красавца-лабрадора. И полбеды, если система заставит вас купить очередную ненужную безделушку. Она может настроить вас проголосовать за того или иного кандидата или совершить глупость и даже преступление, - рассказывает Антон Пленкин. - К счастью, квантовая криптография - это технология, которая способна защитить пользователей даже от таких сверхмашин. Это передовое направление мировой науки, и у нас в Таганроге - единственное на Юге России оборудование в этой сфере. Мы хотим, чтобы наши белорусские ребята своими руками "пощупали" эту технику, посмотрели, как работает это "последнее слово" в мировой информационной безопасности.

Алина Шестак из Минского университета первый раз в России, свои ощущения от поездки описала коротко - лучше не придумаешь.

- Нас поселили в общежитии квартирного типа, мальчики и девочки отдельно, по два-три человека в комнате. Что очень важно при температуре воздуха за плюс 30 - везде работают кондиционеры, - рассказала Алина. - Мы живем на девятом этаже с потрясающим видом на морской закат. Очень счастливы, что приехали сюда.

Питание тоже великолепное, уверяет Петр Косаревский.

- Кормят три раза в день. Утром дают кашу с орехами и фруктами, закуски, горячие напитки. На обед - супы, салаты, горячие блюда. Порции большие даже для меня, активного спортсмена. Я здесь питаюсь лучше, чем дома, - смеется студент.

Репортеры "СОЮЗа" тоже попробовали студенческое меню. Взяли обед как "люди со стороны". Все очень вкусно и недорого. Окрошка - 79 рублей, салатики - от 30 до 55, пюре с курицей - 65 и компот из сухофруктов - всего 29 рублей.

Вечером у ребят развлекательная и образовательная программы.

Прошло несколько встреч с бизнесменами из Таганрога. Всем запомнилась беседа с президентом Ассоциации IT-компаний Таганрога Максимом Болотовым. Ребятам показали все основные достопримечательности старинного Таганрога, свозили в Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Неклиновском районе. Многие из них впервые услышали о страшных сражениях на линии "Миус-фронта" в 1943 году. "У нас в столице, в Минске, очень хороший музей о войне. Но этот ничуть не менее интересный и познавательный", - призналась потом одна из девушек.

После Таганрога ребят на автобусе повезут на базу отдыха ЮФО в Дивноморске. Покупаться получится, но учебная программа там будет не менее насыщенной.