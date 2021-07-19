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19.07.2021 14:28
Рубрика: Культура

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" выступит на фестивале в Эстонии

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" примет участие в оперном фестивале на острове Сааремаа в Эстонии.

Фото: iStock
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Как сообщили в театре, с 20 по 23 июля коллектив представит четыре оперы - "Фауст", "Севильский цирюльник", "Лючия ди Ламмермур" и "Мадам Баттерфляй". Программу составляли организаторы, но по счастливой случайности в репертуаре петербургского театра оказались все необходимые спектакли, отметил его художественный руководитель и основатель Юрий Александров.

Все билеты на спектакли "Санктъ-Петербургъ Опера", которые будут проходить в летнем театре на две тысячи мест, уже распроданы, отмечают организаторы фестиваля.

Сааремааские дни оперы проходят с 2008 года и считаются крупнейшим международным оперным фестивалем стран Балтии. Из-за пандемии организаторам пришлось получать специальное разрешение на его проведение в этом году.

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