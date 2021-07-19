В Новгородской области назвали причину пожара, уничтожившего 20 домов

Выяснена причина майского пожара в деревне Перелучи Боровичского района, Новгородской области, где огонь уничтожил 20 домов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Напомним, что 19 мая огонь уничтожил там двадцать домов (шесть жилых и четырнадцать дачных) и деревенскую церковную часовню святого праведного Иакова Боровичского, а общая площадь пожара составила более 3000 квадратных метров.

Изначально рассматривались две версии: поджог и возгорание от случайного непотушенного предмета. Но эксперты выяснили, что причиной стало замыкание на линии электропередач (ЛЭП), от которой загорелась первая постройка, а штормовой ветер мгновенно подхватил огонь и распространил его на остальные строения.

Пожар полностью удалось погасить только на следующий день. В его ликвидации пожара было задействовано 45 человек и 15 единиц техники. На момент их прибытия спасти горящие строения уже не представлялось возможным - сильный ветер и плотность застройки привели к обрушению несущих конструкций. На месте пожара работал даже самолет-амфибия со специалистами регионального отделения Минприроды. Тогда пожарным далось спасти от возгорания более 150 домов и избежать человеческих жертв.

История памятника деревянного зодчества - часовни Иакова Боровичского, которая была построена предположительно в конце ХVIII века рядом с местом явления иконы одноименного святого на реке Уверь, весьма показательна и примечательна. В советские годы ее использовали как хозяйственный склад. А летом 1993 года ее передали Новгородской епархии, но та так и не смогла завершить там реставрационные работы, и к моменту пожара церковь прибывала в полуразрушенном состоянии.

Пострадавшие жители деревни (официальными погорельцами были признаны девять местных жителей) в начале лета получили помощь. Им было предоставлено временное жилье, инвентарь, продукты питания и выплаты: единовременная на восстановление документов, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - в размере 11,400 рублей; в связи с утратой имущества в размере 50,000 рублей, и плюс к тому - по 100 тысяч рублей от одного из предприятий Боровичского района.