На Кубани из-за сильной жары без света остались 50 тыс жителей

В Анапе и Горячем Ключе из-за перегрузки сетей, связанной с высокой температурой воздуха, электроснабжение отключили у 50 тысяч человек, а также на 24 социально значимых объектах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Анапе в зоне отключения оказались 22 тысячи жителей и один социально значимый объект, а в Горячем Ключе без света остались 28 тысяч человек и 23 объекта.

К месту направлены специалисты энергослужб для проведения аварийно-восстановительных работ, которые планируется завершить в ближайшее время.

Как ранее сообщала "РГ", в Краснодарском крае в ближайшие два дня станет еще жарче - в отдельных районах температура воздуха будет достигать 40 градусов. На территории региона объявлено штормовое предупреждение.