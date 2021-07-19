На пляже Анапы появился первый бесплатный Wi-Fi

На центральном пляже Анапы появился первый бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщил на своей странице в Instagram начальник управления информатизации и связи администрации города-курорта Владислав Ивченко.

"Проект стартовал на отрезке пляжа от лаундж-зоны до реки Анапка и будет масштабироваться дальше, - написал он. - В ближайшее время сеть покроет территорию всего лечебного пляжа".

Ранее в Сочи появился первый пляж COVID-free. Раньше тот, кто не является постояльцем гостиницы "Лазурная", мог пройти на ее пляж по паспорту, теперь же от него потребуют предъявить документы, подтверждающие отсутствие коронавируса.