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19.07.2021 13:23
Рубрика: Общество

Ученый рассказал об универсальности крымской вакцины от коронавируса

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Разрабатываемая сейчас в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского синтетическая вакцина позволяет довольно оперативно менять "зашитые" в ДНК коронавируса последовательности и таким образом адаптировать ее к любым штаммам последнего.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе заявил проректор по науке КФУ им. В.И.Вернадского Анатолий Кубышкин.

Фото: iStock
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Он напомнил, что коронавирус оказался довольно интенсивно мутирующим вирусом, в связи с чем крайне важна разработка именно таких вакцин, которые быстро бы "подгонялись" под новые штаммы. Ученый посетовал, что процесс разработки препарата тормозит отсутствие необходимой инфраструктуры, которая есть, например, в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора.

- В них вся инфраструктура заточена на эти исследования, потому там организована работа с определенными группами патогенности, вплоть до первого и второго уровня (когда возбудители высококонтагиозных эпидемических заболеваний человека часто вызывают тяжелые заболевания у людей, но возможность передачи возбудителя от человека к человеку отсутствует или незначительна. - Прим. Ред.), - пояснил Кубышкин. - У нас нет второго уровня патогенности. Мы подали заявку. Это сдерживающий фактор.

Вирусолог, профессор факультета биологии и химии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор биологических наук Владимир Оберемок рассказал, что пока университетские ученые, разрабатывающие вакцину, ограничились в работе испытаниями на животных: мышах и кроликах. Сейчас к работе привлечены еще пять организаций.

- Мы видим достаточно положительные результаты в стадии доклинических испытаний, неофициальных, - констатировал ученый. - Чтобы вступить в официальную стадию, нам нужен партнер, который поможет прежде всего в финансовом плане.

Ранее в КФУ сообщили, что разрабатываемая в вузе вакцина от COVID-19 сформировала антитела у животных.

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