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19.07.2021 09:00
Рубрика: Власть

Черноморский флот отменил концерт и фейерверк на День ВМФ

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Черноморский флот уведомил горожан и отдыхающих в Крыму туристов о сокращенной программе праздничных мероприятий в честь Дня Военно-Морского Флота в городе-герое Севастополе. Из-за обострения ситуации с коронавирусом все массовые мероприятия, включая вечерние концерт и фейерверк, - отменены. А основные события развернутся утром в акватории Севастопольской бухты - но без зрителей.
Фото: Владимир Пасякин/ РГ Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Фото: Владимир Пасякин/ РГ

Сегодня в Севастопольской бухте уже началось формирование парадного строя кораблей. На парадных бочках будут ошвартованы: морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", большой десантный корабль "Азов", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", патрульный сторожевой корабль из состава пограничного управления ФСБ России, спасательное судно "Коммуна", а возглавит парадную линию кораблей - подводная лодка "Великий Новгород".

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Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, празднование Дня ВМФ начнется с торжественного подъема Государственного и Военно-морского флагов, флагов расцвечивания на кораблях и судах ЧФ. Потом командование флота и руководители города возложат цветы и венки к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади адмирала П.С.Нахимова. Далее пройдет морской парад, во время которого командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов совершит обход кораблей и поздравит их экипажи с Днем Военно-Морского Флота.

- После обхода и поздравления экипажей кораблей командующий флотом поднимется на борт крейсера "Москва", с которого проведет смотр корабельных сил и авиации флота при их прохождении и пролете над акваторией Севастопольской бухты, - рассказал Алексей Рулев. - В кильватерном строю на выход из бухты пройдут 12 кораблей и катеров, в том числе ракетный катер на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Грайворон", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" а также фрегат "Адмирал Григорович".

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В пролете авиации задействуют 26 единиц авиационной техники из состава Морской авиации Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. В том числе вертолеты Ка-27, Ми-8АМТШ, Ми-28н, Ка-52, самолёты Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-25см, Бе-12 и Ан-26.

Проход кораблей и пролёт авиации займет 15 минут и пройдет без демонстрации боевых возможностей, без ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений.

На ЧФ отмечают, что все участники Военно-морского парада заблаговременно прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. А вот до горожан и туристов в оставшиеся дни на флоте считают очень важным донести информацию об отмене всех праздничных мероприятий, включающих концерт, праздничные салют и фейерверк.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Конечно же, многие захотят стать очевидцами парада, придя утром 25 июля на набережную и к Памятнику затопленным кораблям. Но организаторы парада предупреждают о намерении ввести дополнительные "профилактические меры и барьерные ограничения". А полиция будет проверять наличие индивидуальных средств медицинской защиты - масок и перчаток.

Сегодня в Севастопольской бухте проводится первая совместная тренировка морского парада кораблей и пролета авиации. Участники репетиции отрабатывают слаженность действий, хронометраж прохождения корабельных сил и пролета авиации, скорость и расстояние между кораблями при прохождении в кильватерном строю, высоту и расстояние между авиационными группами и каждой единицей при пролете над бухтой. Следующая общая тренировка в Севастопольской бухте пройдет 21 июля, а генеральная репетиция состоится 23 июля 2019 года.

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