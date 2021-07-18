Крым пятый день подряд поставил рекорд по числу заболевших COVID-19

Республика Крым пятые сутки подряд ставит исторический рекорд по числу зарегистрированных случаев COVID-19. Как сообщил на своей странице в Facebook глава РК Сергей Аксенов, за субботу 17 июля зафиксировано 409 случаев коронавируса, что на восемь превышает показатели пятницы.

- Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных лиц, 13 случаев - завозные из-за рубежа, - отметил Аксенов.

За истекшие сутки все лаборатории республики обследовали на коронавирус 6466 человек. В то же время выписаны из больниц или излечились от COVID-19 161 человек.

Напомним, накануне из-за резкого роста заболевших, и особенно тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме, глава РК ужесточил антиковидные ограничительные меры. В частности, в Крыму с 1 августа детские лагеря с невакцинированными сотрудниками переведут в закрытый режим работы.

Для разгрузки медучреждений минздрав временно приостановил плановые диспансеризацию и профосмотры. Также глава Крыма призвал максимально отменить увеселительные мероприятия. В 10 муниципалитетах введен запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия в концертных и танцевальных залах, в том числе в заведениях общепита.

Тем не менее, несмотря на стремительное распространение индийского штамма дельта, вводить обязательное требование сертификата о вакцинации при заселении в отели и гостиницы власти полуострова не планируют.