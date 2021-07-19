В Севастополе возбудили дело о гибели пяти человек в ДТП с грузовиком

Главное следственное управление СК по РК и Севастополю возбудило уголовное дело по факту крупной автокатастрофы с пятью погибшими на трассе Севастополь-Ялта. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР.

В ведомстве рассказали подробности трагедии. В районе горы Гасфорта 39-летний водитель грузовик Mercedes-Benz Actros, направлявшийся в Севастополь, сначала протаранил ехавшие в одном с ним направлении микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и легковушку Daewoo Nexia. Потом большегруз выехал на "встречку" и врезался в автомобили Renault, Hyundai и Nissan.

- В результате автокатастрофы погибли водитель грузовика и четыре пассажира Renault - водитель, его супруга, их дети - 18-летняя дочь и 15-летний сын, - уточнили в СКР. - Пострадавшие пассажиры Hyundai доставлены в больницу с различными травмами - их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

- На месте происшествия работает группа из опытных следователей и следователей-криминалистов во главе с и.о. руководителя Главного следственного управления Василием Цаплиным, - рассказали в ГСУ. - Проводится осмотр места происшествия, личности погибших установлены. В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления детальных обстоятельств трагедии и событий, им предшествующих.

Напомним, ранее и прокуратура Севастополя начала проверку по факту ДТП. На место трагедии выехал прокурор Севастополя Марк Большедворский. Надзорное ведомство даст оценку соблюдения законодательства в деятельности транспортной компании, являющейся собственником грузового автомобиля.