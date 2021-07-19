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19.07.2021 22:25
Рубрика: Общество

В Сочи из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

На территории муниципального образования город Сочи по причине небывалой жары в предстоящие вторник и среду МЧС объявило штормовое предупреждение. Об этом в понедельник вечером рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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По данным ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 20 и 21 июля в дневные и вечерние в часы в Сочи ожидается сильнейшая жара: температура воздуха в отдельных районах города-курорта достигнет отметки плюс 36-37 градусов.

В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости в подобную аномальную жару соблюдения мер пожарной безопасности. В первую очередь, во время нахождения в лесах (здесь запрещается пользоваться открытыми источниками огня, особенно вблизи сухой травы и поваленных деревьев). Разводить же костер можно лишь на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее полуметра.

Учитывая, что сейчас, как сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский, на отдыхе в Сочи находятся более 200 тысяч туристов, спасатели обращаются к ним с просьбой избегать воздействия повышенной температуры. Специалисты ведомства рекомендуют носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором и не употреблять алкогольные напитки (это приведет к ухудшению общего состояния организма). А также посоветоваться с врачом, требуется ли отдыхающим и местным жителям дополнительное употребление соли во время жары.

Тем временем

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю обращает внимание жителей и гостей края на необходимость соблюдения мер безопасности и напоминает, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

-101- единый номер пожарных и спасателей;

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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