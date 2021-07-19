В транспорте Крыма начались спецрейды для выявления пассажиров без масок

В Крыму начали проводить спецрейды в общественном транспорте, чтобы приучить пассажиров к обязательному соблюдению масочного режима. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров РК.

На последнем заседании оперативного антиковидного штаба глава РК Сергей Аксенов назвал катастрофическим несоблюдение масочного режима в транспорте. И оценил, что маски правильно носят в салонах автобусов и троллейбусов лишь 10 процентов пассажиров.

- Сейчас на всех маршрутах общественного транспорта проходят спецрейды межведомственных контрольных групп министерства транспорта РК, сотрудников полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора, а также администраций, - рассказали в Совмине. - Причем, штрафовать будут не только пассажиров, которые едут без маски, но и водителей, которые это допустят.

Водители, чтобы добиться исполнения закона, могут отказаться продавать билет пассажиру без маски и не начинать движение до его выхода из салона. Также водители могут вызвать сотрудников правоохранительных органов, если пассажир не подчиняется санитарным требованиям. Полицейские, в свою очередь, имеют право составить протокол об административном правонарушении, что повлечет за собой штраф до 30 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба Черноморского казачьего войска, в Джанкойском районе к рейдам с участием МВД, ГИБДД и районной администрации подключились и казаки местной заставы. Они разъясняют пассажирам требования Роспотребнадзора и рассказывают об ответственности за нарушение масочного режима.

Напомним, в последние дни Республика крым и Севастополь каждый день бьют исторические рекорды по числу выявляемых носителей коронавируса. За последние сутки в РК поставлено 405 диагнозов СOVID-19, а в Севастополе - 130. А в ковидных стационарах осталось всего около 10 процентов свободных коек.