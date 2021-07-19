В транспорте Крыма начались спецрейды для выявления пассажиров без масок

Новости

Кинотеатры поссорились с Disney из-за "Черной вдовы" 17:41
Кабмин подготовил 42 инициативы для реализации национальных целей развития 17:35
Путин: Рост ВВП по итогам года составит около 4% 17:34
В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина о создании коалиции 17:28
Итальянский журналист помещен на карантин в Токио 17:28
Путин: Все уровни власти должны наращивать темпы работы по нацпроектам 17:27
"Рособоронэкспорт" покажет на МАКС-2021 новинки и бестселлеры 17:23
В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары 17:23
Сергей Бурунов заявил о завершении съемок нового "Форта Боярд" 17:21
Лукашенко прокомментировал влияние санкций на Беларусь 17:20
СМИ: Три женщины претендуют на пост генсека НАТО 17:16
Названы регионы с самыми дешевыми дачами 17:10
Обнаруженную в Ленобласти подземную "частную тюрьму" начали закапывать 17:00
"Автодор" отметил рост интенсивности движения по ЦКАД 16:58
Франция выдала России особо крупного мошенника 16:57
Собрание мусульман РФ издало фетву с неодобрением отказа от вакцинации 16:43
Путин выразил соболезнования королю Бельгии в связи с наводнениями 16:40
Разработчики рассказали, как выглядит биочип для определения COVID-19 16:40
В Ленинградской области обнаружили подземную "частную тюрьму" 16:30
Скончался белорусский композитор Андрей Мдивани 16:26
В ноябре выберут лучших соцработников страны 16:00
Студент из Нигерии погиб на калининградском пляже, спасая девушку 15:47
На МАКС-2021 покажут, как безопасно посадить вертолет на воду 15:42
Путин 20 июля проведет переговоры с президентом Азербайджана 15:40
Роспотребнадзор запретил рукопожатия и прием пищи на избирательных участках 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 17:19
Рубрика: Власть

В транспорте Крыма начались спецрейды для выявления пассажиров без масок

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Фото: Пресс-служба Черноморского казачьего войска
Фото: Пресс-служба Черноморского казачьего войска

В Крыму начали проводить спецрейды в общественном транспорте, чтобы приучить пассажиров к обязательному соблюдению масочного режима. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров РК.

Крым пятый день подряд поставил рекорд по числу заболевших COVID-19

На последнем заседании оперативного антиковидного штаба глава РК Сергей Аксенов назвал катастрофическим несоблюдение масочного режима в транспорте. И оценил, что маски правильно носят в салонах автобусов и троллейбусов лишь 10 процентов пассажиров.

- Сейчас на всех маршрутах общественного транспорта проходят спецрейды межведомственных контрольных групп министерства транспорта РК, сотрудников полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора, а также администраций, - рассказали в Совмине. - Причем, штрафовать будут не только пассажиров, которые едут без маски, но и водителей, которые это допустят.

Водители, чтобы добиться исполнения закона, могут отказаться продавать билет пассажиру без маски и не начинать движение до его выхода из салона. Также водители могут вызвать сотрудников правоохранительных органов, если пассажир не подчиняется санитарным требованиям. Полицейские, в свою очередь, имеют право составить протокол об административном правонарушении, что повлечет за собой штраф до 30 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба Черноморского казачьего войска, в Джанкойском районе к рейдам с участием МВД, ГИБДД и районной администрации подключились и казаки местной заставы. Они разъясняют пассажирам требования Роспотребнадзора и рассказывают об ответственности за нарушение масочного режима.

Напомним, в последние дни Республика крым и Севастополь каждый день бьют исторические рекорды по числу выявляемых носителей коронавируса. За последние сутки в РК поставлено 405 диагнозов СOVID-19, а в Севастополе - 130. А в ковидных стационарах осталось всего около 10 процентов свободных коек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин примет участие в церемонии открытия авиакосмического салона МАКС
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
В Совфеде выступили за обязательный техосмотр автомобилей
В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"
Глава совета при Минтруде ответила на идею ввести пособия за прививку
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России