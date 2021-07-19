В Екатеринбурге вырубят все тополя

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову изучить опыт других городов по замене тополей на другие деревья и приступить к работе над этим. Сегодня, 19 июля, Евгений Куйвашев посетил несколько парков среднеуральской столицы и пришел к выводу, что пора менять пушащие деревья на другие растения.

- Я знаю, что в Екатеринбурге и в других уральских городах часто не хватает зелени, и вырубка даже старых и больных деревьев расстраивает горожан. Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать. Надеюсь, вы с понимаем отнесетесь к этому, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Решение он мотивировал тем, что в этом году тополиный пух стал причиной множества пожаров. Чиновник прикинул, что на смену всех деревьев в парках и на улицах уйдет 10-15 лет.

Ранее в комитете благоустройства Екатеринбурга "РГ" сказали, что тополя нужны городу из-за быстрого роста и способности поглощать углекислый газ и другие вредные примеси из воздуха. Бальзамические тополя посадили в городе сразу после войны, они до сих пор растут. В Екатеринбурге вывели тополь Свердловский серебристый пирамидальный селекции Коновалова, он больше 50 лет растет на Урале и не пылит. Но для новой посадки выбирают Берлинский тополь, хотя за отсутствие у него пуха через 35-40 лет ботаники не уверены.