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19.07.2021 17:28
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге вырубят все тополя

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову изучить опыт других городов по замене тополей на другие деревья и приступить к работе над этим. Сегодня, 19 июля, Евгений Куйвашев посетил несколько парков среднеуральской столицы и пришел к выводу, что пора менять пушащие деревья на другие растения.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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- Я знаю, что в Екатеринбурге и в других уральских городах часто не хватает зелени, и вырубка даже старых и больных деревьев расстраивает горожан. Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать. Надеюсь, вы с понимаем отнесетесь к этому, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Решение он мотивировал тем, что в этом году тополиный пух стал причиной множества пожаров. Чиновник прикинул, что на смену всех деревьев в парках и на улицах уйдет 10-15 лет.

Ранее в комитете благоустройства Екатеринбурга "РГ" сказали, что тополя нужны городу из-за быстрого роста и способности поглощать углекислый газ и другие вредные примеси из воздуха. Бальзамические тополя посадили в городе сразу после войны, они до сих пор растут. В Екатеринбурге вывели тополь Свердловский серебристый пирамидальный селекции Коновалова, он больше 50 лет растет на Урале и не пылит. Но для новой посадки выбирают Берлинский тополь, хотя за отсутствие у него пуха через 35-40 лет ботаники не уверены.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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