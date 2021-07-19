Рекламу BMW запретили из-за звука мотора: он громкий и провоцирующий

На одну из радиостанций Великобритании позвонил слушатель и пожаловался на то, что ему не нравится слишком громкий звук двигателя в рекламе BMW в эфире.

Управление по стандартам рекламы (ASA) постановило прекратить трансляцию материалов, которые были признаны несоответствующими рекламному кодексу.

Речь идёт о рекламной заставке BMW серии M. Сначала звучит рёв двигателя, который сменяется озвученным текстом:

"Мы могли бы красочно описать этот автомобиль громкими словами, но вот всё, что вам нужно слышать". Далее - снова звук работающего на высоких оборотах двигателя.

По мнению позвонившего радиослушателя, пишет Express, такие аудиоматериалы являются "безответственными". Его позицию разделили в ASA, заявив, что реклама не соответствуют существующему кодексу, в котором говорится, что реклама не должна провоцировать на опасное вождение. Также в кодексе отмечается, что заявления о скорости и динамических характеристиках машины не должны быть основным посылом и преподноситься в качестве основного довода к покупке товара.

В BMW с запретом не согласны. В компании сообщили, что звук двигателя был записан, когда автомобиль находился на месте, но решение ASA пока остаётся в силе.