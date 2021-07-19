Решение о российской орбитальной станции примут до конца июля

Ранее гендиректор Роскосмоса сообщал, что перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для российской орбитальной служебной станции в 2025 году. Им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Специалисты подчеркивают: национальная станция должна быть связана с дизайном, архитектурой, замыслом российских инженеров. Какое "умное железо" есть у нас для первого шага? Прежде всего, это научно-энергетический модуль - НЭМ, та самая солнечная электростанция, которая обеспечит станцию мощной энергетикой - 55 кВт. Это очень важно.

Модуль уже есть в железе: в РКК "Энергия" показали летный экземпляр. Теперь у него будет новая сверхсерьезная миссия - он станет основой национальной орбитальной пилотируемой станции.

Специалисты не скрывают - доработок будет много. Скажем, "космический дом" требуется дооборудовать каютами для космонавтов. Надо заменить стыковочный агрегат с активного на пассивный, доработать системы управления движением и навигации, телеметрии, связи и обеспечения теплового режима... А еще НЭМ адаптируют для запуска на ракете-носителе "Ангара-А5М" с космодрома Восточный - вместо "Протона-М" с Байконура.

Об этапах создания новой российской станции на научной сессии Общего собрания РАН рассказал член-корреспондент РАН Владимир Соловьев. Так, планируется два этапа. На первом - с 2025 по 2030 год - намечается запустить помимо НЭМ еще узловой, базовый и шлюзовой модули. А на втором - с 2030 по 2035 год - к ним добавятся целевой и целевой производственный, а также платформа для обслуживания космических аппаратов. Все, как говорят специалисты, будет зависеть от поставленных к тому времени задач.

Что будет принципиально отличать новую станцию от МКС? Ее "наклон", то есть насколько орбита станции удалена от экватора. У МКС угол наклонения меньше 52 градусов, из-за чего космонавты могут видеть лишь двадцать процентов территории России. У будущей национальной станции "наклон" дойдет до 97-98 градусов. То есть она будет находиться на уникальной солнечно-синхронной орбите, где солнечные батареи всегда освещены. Где полный обзор, причем во всех спектрах - от обычного оптического до инфракрасного и радиолокационного. Где мы будем видеть все свои территории, включая арктическую зону.

Нам нужна станция, - говорят специалисты, - которая будет иметь возможность проводить эксперименты не только внутри. У которой именно внешний борт станет платформой для наблюдения нашей планеты. А направленная "вверх" аппаратура будет мониторить космическое пространство. На борту можно развернуть управление облаком малых спутников. Это совершенно новая работа. Как и система обслуживания на так называемой внешней платформе-"подвеске".