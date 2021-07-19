Российские инвесторы готовятся занять свое место на рынке Танзании

Новости

На Камчатке среди металлолома нашли старинные якоря 09:19
Минобороны просит приступить к поставкам ударного беспилотника "Охотник" 09:04
Бизнес-омбудсмен предложил способ легализовать самозанятость 08:59
Гидрометцентр оценил риск природных катастроф, подобных европейским 08:57
Сантехник выращивал коноплю в подвале многоквартирного дома 08:56
Депутат предложил доплачивать пенсионерам за вакцинацию 08:54
Депутат Рады предрек Украине тяжелые времена 08:52
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на хлеб 08:41
Эксперт пояснил, почему не может быть третьей волны коронавируса 08:04
Видео: В Екатеринбурге затопило улицы, обрушилась крыша в ТЦ 07:56
В России разработают специальные биочипы для тестирования на коронавирус 07:34
Власти Австралии продлят изоляцию в штате Виктория на фоне пандемии 07:05
Ферстаппен выписан из больницы после аварии на Гран-при Великобритании 06:59
Назван признак перехода COVID-19 из легкой формы в тяжелую 06:32
В Германии три человека погибли при крушении самолета 06:26
Роспотребнадзор: Начавшийся легко COVID-19 может быстро прогрессировать 05:47
Вильфанд предупредил жителей юга России о сильной жаре и "опасном солнце" 05:09
СМИ: Производители хлеба предупредили о повышении цен с августа 04:58
Депутат Рады заявил о наступлении на Украине "эпохи голода и нищеты" 04:28
С четверга на Урале и юге Западной Сибири установится жаркая погода 03:25
Вакцинация 80% населения сформирует коллективный иммунитет к штамму "дельта" 03:02
Вирусолог: Нарушение обоняния реже встречается при заражении "дельта"-штаммом 02:38
Власти Афганистана и талибы не согласовали временное прекращение огня 01:40
СМИ: Черчесов не вел переговоров с ЦСКА 01:40
В Москве отменены обязательные QR-коды для заведений общепита 01:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 08:30
Рубрика: Экономика

Российские инвесторы готовятся занять свое место на рынке Танзании

Текст: Лариса Розова
В связи с новым политическим курсом Танзании на рынок этой африканской страны приходят новые инвесторы. В наше время еще довольно свободный рынок этой страны претерпевает положительные изменения. Только в 2020 году товарооборот между Россией и Танзанией составил 217 млн долларов, и с каждым годом обновляет рост на несколько десятков процентов.
Юрий Коробов на выставке ЭКСПО в Танзании осматривает сельскохозяйственную технику. Фото: Пресс-служба общества дружбы с Танзанией Юрий Коробов на выставке ЭКСПО в Танзании осматривает сельскохозяйственную технику. Фото: Пресс-служба общества дружбы с Танзанией
Юрий Коробов на выставке ЭКСПО в Танзании осматривает сельскохозяйственную технику. Фото: Пресс-служба общества дружбы с Танзанией

По словам представителей бизнеса Танзании, несмотря на то, что предыдущий президент страны Джон Магуфили за время своего правления почти уничтожил экономику, выгоняя иностранных инвесторов, желающих начать бизнес на Африканском континенте не становится меньше. Сменившая его на посту президента Самия Хасан Сулуху наоборот заявила о желании видеть больше инвесторов с иностранным капиталом, что стало привлекательным для ряда стран, включая Россию.

Обладая огромными природными и человеческими ресурсами, страна в состоянии реализовывать самые амбициозные планы и исполнить президентскую программу развития в намеченные сроки. Экономический рост и внедрение современных технологий позволяют укрепить позицию Танзании среди остальных стран Африки. На состоявшемся в 2019 году саммите Россия - Танзания были налажены дипломатические связи. Стоит отметить, что свои делегации в Россию прислали все 54 страны Африки. После саммита были созданы профильные структуры.

Сегодня рынок Танзании охватывает не менее 60 миллионов человек потребителей. Не удивительно, что существующая конкуренция среди иностранных инвесторов крайне обострилась. Первенство на большинстве местных рынков сначала удерживала Великобритания, позднее лидирующие позиции были заняты американцами. Сейчас первым по инвестициям в страну является Китай. Местное население не устраивает сложившийся расклад, немало жалоб на качество ввозимых товаров. Страна сейчас находится не в положении, когда нужно отдавать свое предпочтение количеству, а нацелена на получение качественного товарооборота и налаживание долгосрочных отношений между странами-партнерами. Как и многие страны, находящиеся на пути развития, Танзания нуждается в иностранном капитале, в передовых технологиях, используемых во всем мире, а также в узкопрофильных специалистах, умеющих работать на международных рынках. Людям бизнеса Танзании остро необходимо получение дополнительных практических знаний и навыков ведения крупного. предпринимательства.

По количеству экспортной продукции, поступаемой в Танзанию из России, можно судить о потребности страны в качественных продуктах, товарах и услугах. Так, на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье приходится почти 81% от 217 млн долларов общего товарооборота между странами. Это позволяет сделать вывод, что качество и уровень изготовляемых продуктов на территории Танзании пока не достигли уровня покрытия внутренних потребностей страны. Как отметил Юрий Коробов - президент Общества дружбы с Танзанией, бизнес-посол "Деловой России" в Танзании, член Русского географического общества: "Танзания - достаточно перспективная страна для инвестирования. Мы для себя видим широкий спектр возможных путей сотрудничества. Сельское хозяйство на данный момент представляется, на наш взгляд, наиболее перспективным и менее рискованным направлением. Мы сейчас плотно занимаемся изучением особенностей и специфики местного законодательства и формируем повестку для долгосрочного сотрудничества между нашими странами в качестве бизнес-партнеров".

Встреча Юрия Коробова с послом РФ в Танзании Юрием Поповым в посольстве. Фото: Пресс-служба общества дружбы с Танзанией

В сложившейся геополитической ситуации Юрий Коробов видит новые возможности для развития взаимовыгодных экономических отношений между странами. Увеличение товарооборота и роста бизнеса в Танзании с приходом российских инвесторов, по его мнению, довольно скоро может привести к положительным изменениям для обеих стран. На сегодняшний день им предложена инициатива создания платформы помощи российскому бизнесу для делового старта в африканской стране. Такие сферы, как сельское хозяйство, туризм и поставки российской продукции - наиболее востребованные отрасли с высоким уровнем рентабельности. Практически отсутствие крупного бизнеса в Танзании также окажется на руку новым игрокам. А запускаемая программа образования танзанийских студентов и обучение их русскому языку позволит лучше взаимодействовать с местным населением.

"Танзания активно развивается, хотя уровень жизни на сегодняшний день здесь заметно ниже необходимого для страны с таким потенциалом - большая часть населения находится на уровне пройденных нами 2000-х. Это вселяет надежду, что самые лучшие и "золотые" годы у них впереди. Сейчас безусловно самый подходящий момент для инвестиций в страну", - считает Юрий Коробов.

Создание коммерческой структуры, которая будет помогать российским предпринимателям с легкостью преодолевать все нюансы танзанийского законодательства - от подбора кадров, определения режима налогообложения до поиска мест реализации продукции, - представляется весьма актуальным. Структура, созданная командой Юрия Коробова, откроет новое перспективное направление для развития российского бизнеса на Африканском континенте. Экономический и технологический рост Танзании, происходящий уже сегодня, показывает насколько удачно выбран момент для вхождения российского бизнеса на перспективные африканские рынки.

Экономика

Главное сегодня

Вакцинация 80% населения сформирует коллективный иммунитет к штамму "дельта"
Депутат предложил доплачивать пенсионерам за вакцинацию
Начались выплаты родным погибших в катастрофе Ан-26 на Камчатке
Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье увеличилось
Гидрометцентр оценил риск природных катастроф, подобных европейским
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае