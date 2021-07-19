Российские инвесторы готовятся занять свое место на рынке Танзании

В связи с новым политическим курсом Танзании на рынок этой африканской страны приходят новые инвесторы. В наше время еще довольно свободный рынок этой страны претерпевает положительные изменения. Только в 2020 году товарооборот между Россией и Танзанией составил 217 млн долларов, и с каждым годом обновляет рост на несколько десятков процентов.

По словам представителей бизнеса Танзании, несмотря на то, что предыдущий президент страны Джон Магуфили за время своего правления почти уничтожил экономику, выгоняя иностранных инвесторов, желающих начать бизнес на Африканском континенте не становится меньше. Сменившая его на посту президента Самия Хасан Сулуху наоборот заявила о желании видеть больше инвесторов с иностранным капиталом, что стало привлекательным для ряда стран, включая Россию.

Обладая огромными природными и человеческими ресурсами, страна в состоянии реализовывать самые амбициозные планы и исполнить президентскую программу развития в намеченные сроки. Экономический рост и внедрение современных технологий позволяют укрепить позицию Танзании среди остальных стран Африки. На состоявшемся в 2019 году саммите Россия - Танзания были налажены дипломатические связи. Стоит отметить, что свои делегации в Россию прислали все 54 страны Африки. После саммита были созданы профильные структуры.

Сегодня рынок Танзании охватывает не менее 60 миллионов человек потребителей. Не удивительно, что существующая конкуренция среди иностранных инвесторов крайне обострилась. Первенство на большинстве местных рынков сначала удерживала Великобритания, позднее лидирующие позиции были заняты американцами. Сейчас первым по инвестициям в страну является Китай. Местное население не устраивает сложившийся расклад, немало жалоб на качество ввозимых товаров. Страна сейчас находится не в положении, когда нужно отдавать свое предпочтение количеству, а нацелена на получение качественного товарооборота и налаживание долгосрочных отношений между странами-партнерами. Как и многие страны, находящиеся на пути развития, Танзания нуждается в иностранном капитале, в передовых технологиях, используемых во всем мире, а также в узкопрофильных специалистах, умеющих работать на международных рынках. Людям бизнеса Танзании остро необходимо получение дополнительных практических знаний и навыков ведения крупного. предпринимательства.

По количеству экспортной продукции, поступаемой в Танзанию из России, можно судить о потребности страны в качественных продуктах, товарах и услугах. Так, на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье приходится почти 81% от 217 млн долларов общего товарооборота между странами. Это позволяет сделать вывод, что качество и уровень изготовляемых продуктов на территории Танзании пока не достигли уровня покрытия внутренних потребностей страны. Как отметил Юрий Коробов - президент Общества дружбы с Танзанией, бизнес-посол "Деловой России" в Танзании, член Русского географического общества: "Танзания - достаточно перспективная страна для инвестирования. Мы для себя видим широкий спектр возможных путей сотрудничества. Сельское хозяйство на данный момент представляется, на наш взгляд, наиболее перспективным и менее рискованным направлением. Мы сейчас плотно занимаемся изучением особенностей и специфики местного законодательства и формируем повестку для долгосрочного сотрудничества между нашими странами в качестве бизнес-партнеров".

Встреча Юрия Коробова с послом РФ в Танзании Юрием Поповым в посольстве. Фото: Пресс-служба общества дружбы с Танзанией

В сложившейся геополитической ситуации Юрий Коробов видит новые возможности для развития взаимовыгодных экономических отношений между странами. Увеличение товарооборота и роста бизнеса в Танзании с приходом российских инвесторов, по его мнению, довольно скоро может привести к положительным изменениям для обеих стран. На сегодняшний день им предложена инициатива создания платформы помощи российскому бизнесу для делового старта в африканской стране. Такие сферы, как сельское хозяйство, туризм и поставки российской продукции - наиболее востребованные отрасли с высоким уровнем рентабельности. Практически отсутствие крупного бизнеса в Танзании также окажется на руку новым игрокам. А запускаемая программа образования танзанийских студентов и обучение их русскому языку позволит лучше взаимодействовать с местным населением.

"Танзания активно развивается, хотя уровень жизни на сегодняшний день здесь заметно ниже необходимого для страны с таким потенциалом - большая часть населения находится на уровне пройденных нами 2000-х. Это вселяет надежду, что самые лучшие и "золотые" годы у них впереди. Сейчас безусловно самый подходящий момент для инвестиций в страну", - считает Юрий Коробов.

Создание коммерческой структуры, которая будет помогать российским предпринимателям с легкостью преодолевать все нюансы танзанийского законодательства - от подбора кадров, определения режима налогообложения до поиска мест реализации продукции, - представляется весьма актуальным. Структура, созданная командой Юрия Коробова, откроет новое перспективное направление для развития российского бизнеса на Африканском континенте. Экономический и технологический рост Танзании, происходящий уже сегодня, показывает насколько удачно выбран момент для вхождения российского бизнеса на перспективные африканские рынки.