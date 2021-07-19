Сенатор предложила давать дополнительные выходные после прививки от коронавируса

Два дополнительных выходных дня следует предоставлять тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2, считает зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

"Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать", - сказала Кусайко РИА Новости.

Сенатор отметила, что после прививки может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры, и в таком случае лучше побыть дома.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил ввести пособие в десять тысяч рублей для пенсионеров, сделавших прививку от коронавируса.