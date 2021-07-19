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19.07.2021 14:11
Рубрика: Легковые авто

Скрытые патрули. ГИБДД уже годами следит за нарушителями

Текст: Валерий Карташов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сотрудники ГИБДД уже больше десяти лет проводят скрытое патрулирование. Данный способ контроля за водителями предусматривает использование служебных автомобилей без цветографической окраски.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Осуществление надзора за дорожным движением нарядами сотрудников на патрульных автомобилях без специальной цветографической схемы, так называемый скрытый надзор, не является нововведением. Внутриведомственными нормативными правовыми актами такой метод несения службы допускается более 10 лет", - цитирует ТАСС пресс-службу МВД России.

Скрытые патрули на специальной машине выявляют и фиксируют нарушения ПДД. После чего ближайший наряд ДПС останавливает нарушителей и привлекает к ответственности, то есть оформляют протокол. Полицейские, которые осуществляют скрытое патрулирование, могут взаимодействовать со стационарными нарядами, пешими постами и обычными инспекторами на автомобилях со цветографической схемой.

Скрытый надзор нацелен на обнаружение автомобилистов с признаками опасного вождения (к примеру, "шашечки" при перестроении). Также в нарушения входит выезд на полосу встречного движения, превышение установленной максимальной скорости, использование телефона без специального устройства во время движения.

#ГИБДД