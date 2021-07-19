Tesla починили при помощи фитинга: владелец сэкономил более 1 млн рублей

Цена устранения одной и той же неисправности электромобиля Tesla в официальном и неофициальном сервисах может различаться в 10 с лишним раз. Об этом свидетельствует недавний опыт одного владельца Model 3 из Нью-Джерси (восток США), о котором поведал youtube-блогер Rich Rebuilds.

Водитель пару недель назад наехал на случайное препятствие на дороге, из-за чего у машины повредился патрубок системы охлаждения батареи. При низком уровне охлаждающей жидкости Model 3 не едет.

Обращение к авторизованному сервису Tesla показало безальтернативно полную замену батареи, стоимость детали и работ - 16 000 долларов (около 1,2 миллиона рублей), две третьих рыночной цены машины владельца до инцидента. Случай не покрывается гарантией и, на беду, страховым пакетом владельца.

Отъездив несколько недель на автобусе, "тесловод" стал рассматривать возможность самостоятельной замены батареи, сэкономив тем самым на ремонте хотя бы пару тысяч. Однако, по его словам, в покупке аккумуляторов ему категорически отказали, сославшись на то, что процедура может быть произведена только квалифицированным специалистом в силу высокой опасности. Выход из положения помогли найти в клубе владельцев Tesla, порекомендовав частную мастерскую в шести часах езды через два штата от Нью-Джерси.

Ремонт на "сером" СТО оказался в 10,7 раза дешевле, при этом по качеству работ он ничуть не хуже предложенного "официалом" решения. Вместо пластикового патрубка с трещиной в мастерской ввернули латунный сантехнический фитинг. На корпусе батареи не было никаких других повреждений. Устранение неисправности стоило полного дня и около полутора тысяч долларов.

Бизнес-модель компании Tesla основывается на выстраивании закрытой комплексной экосистемы включающей самостоятельную продажу, обслуживание и зарядку своих электромобилей. Электромобилям Tesla с техническими неисправностями использование зарядных терминалов фирменной сети Supercharger запрещено. Но несмотря на строгую культуру владения, владельцы Tesla научились искать обходные пути.