Tesla запустила подписку на функцию "полного автопилота"

Компания Tesla запустила подписку на "полный автопилот" FSD (Full Self-Driving). Стоимость данной функции составляет 199 долларов (примерно 14 800 рублей).

Теперь клиентам Tesla не обязательно совершать единовременный платеж за FSD в размере 10 000 долларов (745 800 рублей). Подписка предлагается в качестве альтернативы.

Как пишет CNBC, для поддержки автопилота модели Tesla должны обладать "железом" Hardware 3. При этом владельцы старых электрокаров (выпущены в период с 2016 по 2019 годы), могут приобрести обновление за 1 500 долларов (111 900 рублей).

Зато клиенты, которые ранее покупали пакет Enhanced Autopilot (больше не выпускается), получат подписку на Full Self-Driving всего за 99 долларов (7390 рублей). Также эти владельцы могут потребовать обновить электромобили до Hardware 3.

В "полный автопилот" FSD входит следующее: автоматические функции помощи водителю, навигация на автопилоте, автоматическая смена полосы движения, автопаркинг, полностью автономный компьютер и другое.

В Tesla отмечают, что Full Self-Driving не является полноценным автопилотом. При использовании системы водитель всё равно обязан находиться за рулем электрокара. Он должен внимательно следить за дорожной обстановкой.