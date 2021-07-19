Умерла автор неофициального гимна Канады Долорес Кламан

17 июля в Испании на 95-м году жизни скончалась знаменитая канадская пианистка и композитор Долорес Кламан. В первую очередь она известна произведением Hockey Night in Canada, пользующемся сумасшедшей славой и являющимся вторым, неофициальным гимном Канады.

О кончине национального достояния Канады сообщает CBS со ссылкой на подтверждение от дочери композитора. Дочь уточнила, что два года назад ее матери поставили диагноз "старческое слабоумие". Причина смерти не названа.

Кламан родилась в Ванкувере 6 июля 1927 года в семье оперной певицы. Рано научилась играть на фортепиано. С шестнадцати изучала музыку и драму в Университете Южной Калифорнии. Заинтересовалась джазом. В 1953-м переехала в Лондон. Сочиняла музыку для ТВ. Выйдя замуж, перебралась в Торонто. За карьеру сваяла более 3000 коммерческих рекламных джинглов. Получила свыше сорока международных наград.

'Hockey Night in Canada' theme song composer Dolores Claman dead at 94 https://t.co/sxE907j7pU pic.twitter.com/9YSN6K5ArX — CTV News (@CTVNews) July 17, 2021

В 2004-м начала судиться с CBC (Canadian Broadcasting Corporation's), утверждая, что телесеть незаконно использует ее мегахит Hockey Night in Canada в своих спортивных программах, также несанкционированно продавая его в качестве рингтона за пределы страны.

"Хоккейная тема" Кламан звучит в ряде фильмов и сериалов. В том числе комедии с Майком Майерсом "Секс гуру", драмедии "Троцкий", культовом сериале "Строго на юг".

Второй не менее прославленный трек Кламан, также нашедший широчайшее отражение в массультуре, - A Place to Stand, ставший неофициальным гимном Онтарио. Композиция была написана для одноименного фильма (премия "Оскар"), который демонстрировался в павильоне Онтарио на всемирной выставке Expo 67 в Монреале.