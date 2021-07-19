В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина о создании коалиции

Инициативу одного из сопредседателей партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Захара Прилепина создать единую коалицию с КПРФ можно расценивать как "предвыборный пиар", заявил первый зампредседателя Центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Ранее Прилепин в письме председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову предложил создать коалицию в восьмом созыве Госдумы, а затем начать процесс объединения двух партий.

Афонин сообщил РИА Новости, что еще не успел детально ознакомиться с письмом, но выразил убежденность в том, что все подобные предложения со стороны "Справедливой России - За правду" - "не более чем пиар".

"Это должен президиум ЦК обсуждать, официальная позиция должна быть им выражена. Все предложения, конечно, надо рассматривать, обсудим, но я считаю, что это предвыборный пиар и попытка хоть как-то проползти в парламент партии, которая имеет низкую поддержку избирателей в России", - пояснил политик.

Зампред ЦК КПРФ отметил, что среди кандидатов от СРЗП "есть люди антисоциалистических, антикоммунистических убеждений". При этом окончательное решение будет принимать руководящий орган, добавил он.