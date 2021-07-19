Новости

Кинотеатры поссорились с Disney из-за "Черной вдовы" 17:41
Кабмин подготовил 42 инициативы для реализации национальных целей развития 17:35
Путин: Рост ВВП по итогам года составит около 4% 17:34
В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина о создании коалиции 17:28
Итальянский журналист помещен на карантин в Токио 17:28
Путин: Все уровни власти должны наращивать темпы работы по нацпроектам 17:27
"Рособоронэкспорт" покажет на МАКС-2021 новинки и бестселлеры 17:23
В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары 17:23
Сергей Бурунов заявил о завершении съемок нового "Форта Боярд" 17:21
Лукашенко прокомментировал влияние санкций на Беларусь 17:20
СМИ: Три женщины претендуют на пост генсека НАТО 17:16
Названы регионы с самыми дешевыми дачами 17:10
Обнаруженную в Ленобласти подземную "частную тюрьму" начали закапывать 17:00
"Автодор" отметил рост интенсивности движения по ЦКАД 16:58
Франция выдала России особо крупного мошенника 16:57
Собрание мусульман РФ издало фетву с неодобрением отказа от вакцинации 16:43
Путин выразил соболезнования королю Бельгии в связи с наводнениями 16:40
Разработчики рассказали, как выглядит биочип для определения COVID-19 16:40
В Ленинградской области обнаружили подземную "частную тюрьму" 16:30
Скончался белорусский композитор Андрей Мдивани 16:26
В ноябре выберут лучших соцработников страны 16:00
Студент из Нигерии погиб на калининградском пляже, спасая девушку 15:47
На МАКС-2021 покажут, как безопасно посадить вертолет на воду 15:42
Путин 20 июля проведет переговоры с президентом Азербайджана 15:40
Роспотребнадзор запретил рукопожатия и прием пищи на избирательных участках 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 17:28
Рубрика: Власть

В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина о создании коалиции

Текст: Дмитрий Гончарук

Инициативу одного из сопредседателей партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Захара Прилепина создать единую коалицию с КПРФ можно расценивать как "предвыборный пиар", заявил первый зампредседателя Центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Миронов: Мы вернемся к теме объединения с КПРФ после выборов в Госдуму

Ранее Прилепин в письме председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову предложил создать коалицию в восьмом созыве Госдумы, а затем начать процесс объединения двух партий.

Афонин сообщил РИА Новости, что еще не успел детально ознакомиться с письмом, но выразил убежденность в том, что все подобные предложения со стороны "Справедливой России - За правду" - "не более чем пиар".

"Это должен президиум ЦК обсуждать, официальная позиция должна быть им выражена. Все предложения, конечно, надо рассматривать, обсудим, но я считаю, что это предвыборный пиар и попытка хоть как-то проползти в парламент партии, которая имеет низкую поддержку избирателей в России", - пояснил политик.

Зампред ЦК КПРФ отметил, что среди кандидатов от СРЗП "есть люди антисоциалистических, антикоммунистических убеждений". При этом окончательное решение будет принимать руководящий орган, добавил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии КПРФ Партии "Справедливая Россия"

Главное сегодня

Путин примет участие в церемонии открытия авиакосмического салона МАКС
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
В Совфеде выступили за обязательный техосмотр автомобилей
В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"
Глава совета при Минтруде ответила на идею ввести пособия за прививку
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России