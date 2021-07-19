В "Лукойле" назвали условие падения цен на бензин до 20 рублей за литр

Цена на бензин в России могут упасть до отметки в 20 рублей за литр, это зависит от курса валют. Об этом заявил журналистам вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун.

"Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20", - пояснил он, его слова приводит "Интерфакс".

Федун также добавил, что в ближайшие годы автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут доминировать в России, однако транспорт будет становиться все более экологичным.

По данным Российского топливного союза, с декабря 2020 года бензин Аи-92 подорожал на бирже на 25,6%, Аи-95 - на 29,7%, дизельное топливо - на 19,7%. При этом розничные цены за этот период выросли в среднем по бензину на 4,6-4,9%, по дизтопливу - на 3%.