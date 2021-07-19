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19.07.2021 19:20
Рубрика: Власть

В РФ могут ввести наказание за жестокое обращение с животными при перевозке

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8512)
Подготовлен проект поправок в КоАП, вводящий штрафы за жестокое обращение с животными при перевозке.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По мнению сторонников инициативы, новации помогут сократить количество несчастных случаев с питомцами на транспорте. Как отметил автор поправок, федеральный координатор проекта "Чистая страна", председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, изменения в КоАП вызваны тем, что, например, в самолетах возникает огромное количество неприятных ситуаций, когда животные либо гибнут при погрузке-разгрузке багажа, либо получают увечья при перелете. Есть проблемы при перевозке и другими видами транспорта.

Фото: Peter Burka/ www.flickr.com
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Как сообщается, предлагается прописать в КоАП норму, предусматривающую санкции за жестокое обращение с животными, их потерю, причинение им увечья, обращение, которое привело или может привести к гибели при перевозке различными видами транспорта.

Для граждан, чьи коты пострадали в дороге, предлагаются штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Если собака была вынуждена страдать в пути из-за должностного лица, штраф для такого лица предлагается от 25 до 40 тысяч.

Когда же в муках животного виновата, например, авиакомпания, штраф для юридических лиц составит от 100 до 150 тысяч рублей.

"Мы рассчитываем, что это поможет сократить количество случаев, когда животные страдают в результате безалаберных действий сargo-служб в аэропортах, сделает безопасной перевозку питомцев самолетами, поездами, автомобильным и другим транспортом. А главное, поможет сохранить жизнь живых существ, которых многие наши граждане считают членами своих семей", - подчеркнул Владимир Бурматов.

Он добавил, что разработанные поправки - продолжение работы по формированию новой отрасли законодательства, защищающего животных.

"У нас в принципе не было раньше такого законодательства, пока мы не начали этим заниматься четыре года назад. А сейчас это самостоятельная отрасль законодательства, очень системная, в диапазоне от поправок в Конституцию и базового закона об ответственном обращении с животными до поправок в уголовный, гражданский и административный кодексы", - отметил автор проекта.

Фото: Ирина Никитина/РГ
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Ранее Владимир Бурматов и председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников также внесли в Госдуму проект поправок в КоАП, направленный на защиту животных. Инициатива предлагает предусмотреть санкции за несоблюдение наиболее важных требований закона об ответственном обращении с животными, дополнив новыми статьями главу 8 КоАП "Административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными". Так, за несоблюдение общих требований к содержанию животных предлагается ввести для граждан штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния штраф для граждан от 5 до 15 тысяч рублей. Наказывать нарушителей будут органы ветеринарного контроля.

Власть Право Административное право Общество Природа Административное законодательство Законопроекты и комментарии

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