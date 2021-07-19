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19.07.2021 10:26
Рубрика: Легковые авто

В Совфеде выступили за обязательный техосмотр автомобилей

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ужесточить действующие правила проведения технического осмотра (ТО) транспортных средств и обязать водителей иметь при себе диагностическую карту предложили в Комитете Совета федерации по экономической политике. Об этом говорится в рекомендациях по результатам "круглого стола", который прошел на площадке комитета в середине июня.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Решение о судьбе техосмотра примут в ближайшее время

Как сообщает "Коммерсантъ", сенаторы не поддержали инициативу ГИБДД отменить обязательное ТО для личных автомобилей и мотоциклов. Они предложили обязать водителей возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту, а при ее отсутствии штрафовать по статье 12.3 Кодекса об административных правонарушениях. Согласной ней, за управление транспортным средством без документов, предусмотренных правилами дорожного движения, предусмотрен штраф 500 рублей.

В рекомендациях предлагается перенести на 1 октября 2021 года срок вступления поправок в КоАП, по которым автовладелец получит штраф в размере 2 тысяч рублей при фиксации нарушения дорожной камерой, если диагностическая карта не оформлена. Изменения, которые внесены в 2019 году, должны вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Кроме того, для борьбы с мошенниками сенаторы предложили временно отключать от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО) операторов, в отношении которых МВД проводит проверку за продажу диагностических карт без прохождения водителями процедуры ТО. Также в Совфеде полагают, что необходимо внести поправки в законы "О рекламе" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", чтобы противодействовать размещению рекламы противоправной деятельности в сфере ТО и продаж диагностических карт.