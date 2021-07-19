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Звезды "Великолепного века" сыграют в новом историческом сериале

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    19.07.2021, 14:36
Текст:   Козьма Лоханкин
Филиз Ахмет в сериале "Великолепный век". Фото: kino-teatr.ru Филиз Ахмет в сериале "Великолепный век". Фото: kino-teatr.ru
Филиз Ахмет в сериале "Великолепный век". Фото: kino-teatr.ru

Хорошая новость для поклонников культового турецкого сериала "Великолепный век" (2011-2014): его звёзды вновь поработают вместе. Но уже над новым проектом.

Фото: kinopoisk.ru
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Новое шоу также будет историческим. Называется оно "Легенда", и сюжет его будет помещён в IX век.

Он расскажет "о сыне могущественного хана, который влюбляется в скромную и бедную девушку из горного села", передаёт StarHit. Конечно, в консервативном обществе такая межклассовая любовь становится большой проблемой.

Из актёрского состава в "Легенде" мы увидим Селима Байрактара (евнух Сюмбюль-ага) и Филиз Ахмет (Нигяр).

Главная же роль досталась актрисе Эбру Шахин (сериалы "Стамбульская невеста" и "Ветреный").

Продюсер - Мехмет Боздаг ("Воскресший Эртугрул"), сценаристы - Айше Ферда Йерылмаз и Седеф Нехир Эрдем (оба - "Дочь посла").

Планируется выход трёх сезонов на телеканале ATV.

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