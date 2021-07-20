Академическая гребля на Олимпиаде в Токио

Одиночки (1x) (мужчины / женщины)
Двойки распашные без рулевого (2-) (мужчины / женщины)
Двойки парные (2x) (мужчины / женщины)
Четверки распашные без рулевого (4-) (мужчины / женщины)
Четверки парные (4x) (мужчины / женщины)
Восьмерки распашные (8+) (мужчины / женщины)
Двойки парные легкого веса (2x) (мужчины / женщины)
Сессия 1 - 2:30 - 6:10
2:30 - Мужчины, одиночки, предварительные заезды - заезд 1
2:40 - Мужчины, одиночки, предварительные заезды - заезд 2
2:50 - Мужчины, одиночки, предварительные заезды - заезд 3
3:00 - Мужчины, одиночки, предварительные заезды - заезд 4
3:10 - Мужчины, одиночки, предварительные заезды - заезд 5
3:20 - Мужчины, одиночки, предварительные заезды - заезд 6
3:30 - Женщины, одиночки, предварительные заезды - заезд 1
3:40 - Женщины, одиночки, предварительные заезды - заезд 2
3:50 - Женщины, одиночки, предварительные заезды - заезд 3
4:00 - Женщины, одиночки, предварительные заезды - заезд 4
4:10 - Женщины, одиночки, предварительные заезды - заезд 5
4:20 - Женщины, одиночки, предварительные заезды - заезд 6
4:30 - Мужчины, двойки парные, предварительные заезды - заезд 1
4:40 - Мужчины, двойки парные, предварительные заезды - заезд 2
4:50 - Мужчины, двойки парные, предварительные заезды - заезд 3
5:00 - Женщины, двойки парные, предварительные заезды - заезд 1
5:10 - Женщины, двойки парные, предварительные заезды - заезд 2
5:20 - Женщины, двойки парные, предварительные заезды - заезд 3
5:30 - Мужчины, четверки парные, предварительные заезды - заезд 1
5:40 - Мужчины, четверки парные, предварительные заезды - заезд 2
5:50 - Женщины, четверки парные, предварительные заезды - заезд 1
6:00 - Женщины, четверки парные, предварительные заезды - заезд 2
Сессия 2 - 2:30 - 6:30
2:30 - Женщины, одиночки, утешительные заезды - заезд 1
2:40 - Женщины, одиночки, утешительные заезды - заезд 2
2:50 - Женщины, одиночки, утешительные заезды - заезд 3
3:00 - Мужчины, одиночки, утешительные заезды - заезд 1
3:10 - Мужчины, одиночки, утешительные заезды - заезд 2
3:20 - Мужчины, одиночки, утешительные заезды - заезд 3
3:30 - Женщины, двойки парная, утешительный заезд
3:40 - Мужчины, двойки парная, утешительный заезд
3:50 - Женщины, двойки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 1
4:00 - Женщины, двойки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 2
4:10 - Женщины, двойки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 3
4:20 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 1
4:30 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 2
4:40 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 3
4:50 - Женщины, двойки парные легкого веса, предварительные заезды - заезд 1
5:00 - Женщины, двойки парные легкого веса, предварительные заезды - заезд 2
5:10 - Женщины, двойки парные легкого веса, предварительные заезды - заезд 3
5:20 - Мужчины, двойки парные легкого веса, предварительные заезды - заезд 1
5:30 - Мужчины, двойки парные легкого веса, предварительные заезды - заезд 2
5:40 - Мужчины, двойки парные легкого веса, предварительные заезды - заезд 3
5:50 - Женщины, четверки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 1
6:00 - Женщины, четверки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 2
6:10 - Мужчины, четверки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 1
6:20 - Мужчины, четверки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 2
Сессия 3 - 3:00 - 5:40
3:00 - Мужчины, одиночки, полуфинал E / F 1
3:10 - Мужчины, одиночки, полуфинал E / F 2
3:20 - Женщины, одиночки, полуфинал E / F 1
3:30 - Женщины, одиночки, полуфинал E / F 2
3:40 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, утешительный заезд
3:50 - Женщины, двойки распашные без рулевого, утешительный заезд
4:00 - Мужчины, двойки парные легкого веса, утешительные заезды - заезд 1
4:10 - Мужчины, двойки парные легкого веса, утешительные заезды - заезд 2
4:20 - Женщины, двойки парные легкого веса, утешительные заезды - заезд 1
4:30 - Женщины, двойки парные легкого веса, утешительные заезды - заезд 2
4:40 - Мужчины, четверки парные, утешительный заезд
4:50 - Женщины, четверки парные, утешительный заезд
5:00 - Мужчины, восьмерки распашные, предварительные заезды - заезд 1
5:10 - Мужчины, восьмерки распашные, предварительные заезды - заезд 2
5:20 - Женщины, восьмерки распашные, предварительные заезды - заезд 1
5:30 - Женщины, восьмерки распашные, предварительные заезды - заезд 2
Сессия 4 - 3:00 - 5:20
3:00 - Женщины, одиночки, четвертьфинал 1
3:10 - Женщины, одиночки, четвертьфинал 2
3:20 - Женщины, одиночки, четвертьфинал 3
3:30 - Женщины, одиночки, четвертьфинал 4
3:40 - Мужчины, одиночки, четвертьфинал 1
3:50 - Мужчины, одиночки, четвертьфинал 2
4:00 - Мужчины, одиночки, четвертьфинал 3
4:10 - Мужчины, одиночки, четвертьфинал 4
4:20 - Женщины, двойки парные, полуфинал A/B 1
4:30 - Женщины, двойки парные, полуфинал A/B 2
4:40 - Мужчины, двойки парные, полуфинал A/B 1
4:50 - Мужчины, двойки парные, полуфинал A/B 2
5:00 - Женщины, четверки распашные без рулевого, утешительный заезд
5:10 - Мужчины, четверки распашные без рулевого, утешительный заезд
Сессия 5 - 2:30 - 5:58
2:30 - Мужчины, одиночки, полуфинал C/D 1
2:40 - Мужчины, одиночки, полуфинал C/D 2
2:50 - Женщины, одиночки, полуфинал C/D 1
3:00 - Женщины, одиночки, полуфинал C/D 2
3:10 - Мужчины, двойки парные легкого веса, финал C
3:22 - Женщины, двойки парные легкого веса, финал C
3:34 - Мужчины, четверки парные, финал B
3:46 - Женщины, четверки парные, финал B
3:58 - Мужчины, четверки парные, финал A
4:10 - Женщины, четверки парные, финал A
4:30 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, полуфинал A/B 1
4:40 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, полуфинал A/B 2
4:58 - Женщины, двойки распашные без рулевого, полуфинал A/B 1
5:08 - Женщины, двойки распашные без рулевого, полуфинал A/B 2
5:18 - Мужчины, двойки парные легкого веса, полуфинал A/B 1
5:28 - Мужчины, двойки парные легкого веса, полуфинал A/B 2
5:38 - Женщины, двойки парные легкого веса, полуфинал A/B 1
5:48 - Женщины, двойки парные легкого веса, полуфинал A/B 2
Сессия 6 - 2:30 - 5:38
2:30 - Женщины, двойки парные, финал B
2:42 - Мужчины, двойки парные, финал B
2:54 - Женщины, четверки распашные без рулевого, финал B
3:06 - Мужчины, четверки распашные без рулевого, финал B
3:18 - Женщины, двойки парные, финал A
3:30 - Мужчины, двойки парные, финал A
3:50 - Женщины, четверки распашные без рулевого, финал A
4:10 - Мужчины, четверки распашные без рулевого, финал A
4:30 - Женщины, восьмерки распашные, утешительный заезд
4:48 - Мужчины, восьмерки распашные, утешительный заезд
4:58 - Женщины, одиночки, полуфинал A/B 1
5:08 - Женщины, одиночки, полуфинал A/B 2
5:18 - Мужчины, одиночка, полуфинал A/B 1
5:28 - Мужчины, одиночка, полуфинал A/B 2
Сессия 7 - 2:30 - 5:48
2:30 - Мужчины, одиночки, финал F
2:42 - Женщины, одиночки, финал F
2:54 - Мужчины, одиночки, финал E
3:06 - Женщины, одиночки, финал E
3:18 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, финал А
3:30 - Женщины, двойки распашные без рулевого, финал А
3:50 - Мужчины, двойки парные легкого веса, финал A
4:10 - Женщины, двойки парные легкого веса, финал A
4:30 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, финал B
4:50 - Женщины, двойки распашные без рулевого, финал B
5:02 - Мужчины, двойки парные легкого веса, финал B
5:14 - Женщины, двойки парные легкого веса, финал B
5:26 - Женщины, одиночки, финал D
5:38 - Мужчины, одиночки, финал D
Сессия 8 - 2:45 - 4:35
2:45 - Женщины, одиночки, финал C
2:57 - Мужчины, одиночки, финал C
3:09 - Женщины, одиночки, финал B
3:21 - Мужчины, одиночки, финал B
3:33 - Женщины, одиночки, финал A
3:45 - Мужчины, одиночки, финал A
4:05 - Женщины, восьмерки распашные, финал A
4:25 - Мужчины, восьмерки распашные, финал A
*Время московское. В расписании соревнований возможны изменения
Здесь будут проходить соревнования по академической гребле, а также по гребле на байдарках и каноэ. Гребной канал расположен недалеко от центра Токио. После Игр 2020 года он будет использоваться для международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ и станет одним из лучших мест в Азии для занятий водными видами спорта.
Вместимость спортивного комплекса:
гребля на байдарках и каноэ: 12 800 зрителей,
академическая гребля: 16 000 зрителей.