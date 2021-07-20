Академическая гребля на Олимпиаде в Токио

Программа соревнований:

Одиночки (1x) (мужчины / женщины)

Двойки распашные без рулевого (2-) (мужчины / женщины)

Двойки парные (2x) (мужчины / женщины)

Четверки распашные без рулевого (4-) (мужчины / женщины)

Четверки парные (4x) (мужчины / женщины)

Восьмерки распашные (8+) (мужчины / женщины)

Двойки парные легкого веса (2x) (мужчины / женщины)

Расписание соревнований по академической гребле

Дата и время: 23 июля, пятница

Сессия 1 - 2:30 - 6:10

2:30 - Мужчины, одиночки, предварительные заезды - заезд 1

2:40 - Мужчины, одиночки, предварительные заезды - заезд 2

2:50 - Мужчины, одиночки, предварительные заезды - заезд 3

3:00 - Мужчины, одиночки, предварительные заезды - заезд 4

3:10 - Мужчины, одиночки, предварительные заезды - заезд 5

3:20 - Мужчины, одиночки, предварительные заезды - заезд 6

3:30 - Женщины, одиночки, предварительные заезды - заезд 1

3:40 - Женщины, одиночки, предварительные заезды - заезд 2

3:50 - Женщины, одиночки, предварительные заезды - заезд 3

4:00 - Женщины, одиночки, предварительные заезды - заезд 4

4:10 - Женщины, одиночки, предварительные заезды - заезд 5

4:20 - Женщины, одиночки, предварительные заезды - заезд 6

4:30 - Мужчины, двойки парные, предварительные заезды - заезд 1

4:40 - Мужчины, двойки парные, предварительные заезды - заезд 2

4:50 - Мужчины, двойки парные, предварительные заезды - заезд 3

5:00 - Женщины, двойки парные, предварительные заезды - заезд 1

5:10 - Женщины, двойки парные, предварительные заезды - заезд 2

5:20 - Женщины, двойки парные, предварительные заезды - заезд 3

5:30 - Мужчины, четверки парные, предварительные заезды - заезд 1

5:40 - Мужчины, четверки парные, предварительные заезды - заезд 2

5:50 - Женщины, четверки парные, предварительные заезды - заезд 1

6:00 - Женщины, четверки парные, предварительные заезды - заезд 2

Дата и время: 24 июля, суббота

Сессия 2 - 2:30 - 6:30

2:30 - Женщины, одиночки, утешительные заезды - заезд 1

2:40 - Женщины, одиночки, утешительные заезды - заезд 2

2:50 - Женщины, одиночки, утешительные заезды - заезд 3

3:00 - Мужчины, одиночки, утешительные заезды - заезд 1

3:10 - Мужчины, одиночки, утешительные заезды - заезд 2

3:20 - Мужчины, одиночки, утешительные заезды - заезд 3

3:30 - Женщины, двойки парная, утешительный заезд

3:40 - Мужчины, двойки парная, утешительный заезд

3:50 - Женщины, двойки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 1

4:00 - Женщины, двойки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 2

4:10 - Женщины, двойки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 3

4:20 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 1

4:30 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 2

4:40 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 3

4:50 - Женщины, двойки парные легкого веса, предварительные заезды - заезд 1

5:00 - Женщины, двойки парные легкого веса, предварительные заезды - заезд 2

5:10 - Женщины, двойки парные легкого веса, предварительные заезды - заезд 3

5:20 - Мужчины, двойки парные легкого веса, предварительные заезды - заезд 1

5:30 - Мужчины, двойки парные легкого веса, предварительные заезды - заезд 2

5:40 - Мужчины, двойки парные легкого веса, предварительные заезды - заезд 3

5:50 - Женщины, четверки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 1

6:00 - Женщины, четверки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 2

6:10 - Мужчины, четверки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 1

6:20 - Мужчины, четверки распашные без рулевого, предварительные заезды - заезд 2

Дата и время: 25 июля, воскресенье

Сессия 3 - 3:00 - 5:40

3:00 - Мужчины, одиночки, полуфинал E / F 1

3:10 - Мужчины, одиночки, полуфинал E / F 2

3:20 - Женщины, одиночки, полуфинал E / F 1

3:30 - Женщины, одиночки, полуфинал E / F 2

3:40 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, утешительный заезд

3:50 - Женщины, двойки распашные без рулевого, утешительный заезд

4:00 - Мужчины, двойки парные легкого веса, утешительные заезды - заезд 1

4:10 - Мужчины, двойки парные легкого веса, утешительные заезды - заезд 2

4:20 - Женщины, двойки парные легкого веса, утешительные заезды - заезд 1

4:30 - Женщины, двойки парные легкого веса, утешительные заезды - заезд 2

4:40 - Мужчины, четверки парные, утешительный заезд

4:50 - Женщины, четверки парные, утешительный заезд

5:00 - Мужчины, восьмерки распашные, предварительные заезды - заезд 1

5:10 - Мужчины, восьмерки распашные, предварительные заезды - заезд 2

5:20 - Женщины, восьмерки распашные, предварительные заезды - заезд 1

5:30 - Женщины, восьмерки распашные, предварительные заезды - заезд 2

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Дата и время: 26 июля, понедельник

Сессия 4 - 3:00 - 5:20

3:00 - Женщины, одиночки, четвертьфинал 1

3:10 - Женщины, одиночки, четвертьфинал 2

3:20 - Женщины, одиночки, четвертьфинал 3

3:30 - Женщины, одиночки, четвертьфинал 4

3:40 - Мужчины, одиночки, четвертьфинал 1

3:50 - Мужчины, одиночки, четвертьфинал 2

4:00 - Мужчины, одиночки, четвертьфинал 3

4:10 - Мужчины, одиночки, четвертьфинал 4

4:20 - Женщины, двойки парные, полуфинал A/B 1

4:30 - Женщины, двойки парные, полуфинал A/B 2

4:40 - Мужчины, двойки парные, полуфинал A/B 1

4:50 - Мужчины, двойки парные, полуфинал A/B 2

5:00 - Женщины, четверки распашные без рулевого, утешительный заезд

5:10 - Мужчины, четверки распашные без рулевого, утешительный заезд

Дата и время: 27 июля, вторник

Сессия 5 - 2:30 - 5:58

2:30 - Мужчины, одиночки, полуфинал C/D 1

2:40 - Мужчины, одиночки, полуфинал C/D 2

2:50 - Женщины, одиночки, полуфинал C/D 1

3:00 - Женщины, одиночки, полуфинал C/D 2

3:10 - Мужчины, двойки парные легкого веса, финал C

3:22 - Женщины, двойки парные легкого веса, финал C

3:34 - Мужчины, четверки парные, финал B

3:46 - Женщины, четверки парные, финал B

3:58 - Мужчины, четверки парные, финал A

4:10 - Женщины, четверки парные, финал A

4:30 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, полуфинал A/B 1

4:40 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, полуфинал A/B 2

4:58 - Женщины, двойки распашные без рулевого, полуфинал A/B 1

5:08 - Женщины, двойки распашные без рулевого, полуфинал A/B 2

5:18 - Мужчины, двойки парные легкого веса, полуфинал A/B 1

5:28 - Мужчины, двойки парные легкого веса, полуфинал A/B 2

5:38 - Женщины, двойки парные легкого веса, полуфинал A/B 1

5:48 - Женщины, двойки парные легкого веса, полуфинал A/B 2

Дата и время: 28 июля, среда

Сессия 6 - 2:30 - 5:38

2:30 - Женщины, двойки парные, финал B

2:42 - Мужчины, двойки парные, финал B

2:54 - Женщины, четверки распашные без рулевого, финал B

3:06 - Мужчины, четверки распашные без рулевого, финал B

3:18 - Женщины, двойки парные, финал A

3:30 - Мужчины, двойки парные, финал A

3:50 - Женщины, четверки распашные без рулевого, финал A

4:10 - Мужчины, четверки распашные без рулевого, финал A

4:30 - Женщины, восьмерки распашные, утешительный заезд

4:48 - Мужчины, восьмерки распашные, утешительный заезд

4:58 - Женщины, одиночки, полуфинал A/B 1

5:08 - Женщины, одиночки, полуфинал A/B 2

5:18 - Мужчины, одиночка, полуфинал A/B 1

5:28 - Мужчины, одиночка, полуфинал A/B 2

Дата и время: 29 июля, четверг

Сессия 7 - 2:30 - 5:48

2:30 - Мужчины, одиночки, финал F

2:42 - Женщины, одиночки, финал F

2:54 - Мужчины, одиночки, финал E

3:06 - Женщины, одиночки, финал E

3:18 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, финал А

3:30 - Женщины, двойки распашные без рулевого, финал А

3:50 - Мужчины, двойки парные легкого веса, финал A

4:10 - Женщины, двойки парные легкого веса, финал A

4:30 - Мужчины, двойки распашные без рулевого, финал B

4:50 - Женщины, двойки распашные без рулевого, финал B

5:02 - Мужчины, двойки парные легкого веса, финал B

5:14 - Женщины, двойки парные легкого веса, финал B

5:26 - Женщины, одиночки, финал D

5:38 - Мужчины, одиночки, финал D

Дата и время: 30 июля, пятница

Сессия 8 - 2:45 - 4:35

2:45 - Женщины, одиночки, финал C

2:57 - Мужчины, одиночки, финал C

3:09 - Женщины, одиночки, финал B

3:21 - Мужчины, одиночки, финал B

3:33 - Женщины, одиночки, финал A

3:45 - Мужчины, одиночки, финал A

4:05 - Женщины, восьмерки распашные, финал A

4:25 - Мужчины, восьмерки распашные, финал A

*Время московское. В расписании соревнований возможны изменения

"Водный путь Лесопарка Токио" (Sea Forest Waterway)

Здесь будут проходить соревнования по академической гребле, а также по гребле на байдарках и каноэ. Гребной канал расположен недалеко от центра Токио. После Игр 2020 года он будет использоваться для международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ и станет одним из лучших мест в Азии для занятий водными видами спорта.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Вместимость спортивного комплекса:

гребля на байдарках и каноэ: 12 800 зрителей,

академическая гребля: 16 000 зрителей.