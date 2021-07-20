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20.07.2021 08:11
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ отмечает 55-летний юбилей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В 2020 году АвтоВАЗ отмечал 50 лет со дня выпуска первого автомобиля - дата знаковая, которая зачастую отождествляется с днём рождения завода, однако свою историю Волжский автомобильный ведёт с 20 июля 1966 года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Сборка Lada Kalina и Niva Legend возобновлена на АвтоВАЗе

Именно 20 июля 1966 года после долгого и обстоятельного анализа площадок, пригодных для строительства нового завода по выпуску легковых автомобилей, ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли решение, что предприятие будет создано в Тольятти.

В августе было подписано соглашение с Fiat: итальянская компания занималась подготовкой технического проекта, технологическим оснащением и обучением будущих кадров. Как известно, прототипом ВАЗ-2101 - первой модели, выпущенной ВАЗом, стал Fiat 124, который был модернизирован советскими инженерами.

С 2016 года АвтоВАЗ входит в состав Renault Group и является мультибрендовым производителем. В Тольятти выпускаются Lada Largus, Xray, Granta, Niva Travel, в Ижевске - семейство Lada Vesta.

В Тольятти расположены мощности по выпуску Lada Niva Travel (доля в СП GM-AvtoVAZ выкуплена в 2020 году, завод переименован в "Лада Запад Тольятти) и Lada Vesta Sport (предприятие ООО "Лада Спорт"). Также у АвтоВАЗа есть несколько дочерних предприятий, занимающихся сборкой специализированных автомобилей, предназначенных для эксплуатации в различных службах и для коммерческого использования.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada