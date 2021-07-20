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Бадминтон на Олимпиаде в Токио

Бадминтон на Олимпиаде в Токио

Программа соревнований:

Одиночный разряд (мужчины / женщины)

Парный разряд (мужчины / женщины)

Микст (смешанный разряд)

Расписание соревнований по бадминтону
Дата и время: 24 июля, суббота

Сессия 1 - 3:00 - 8:30

3:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап

3:00 - Женщины, парный разряд, групповой этап

3:00 - Микст, групповой этап

4:20 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап

5:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап

7:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап - группа B

Ким Аструп/Андерс Скааруп Расмуссен (Дания) - Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия)

Сессия 2 - 12:00 - 16:00

12:00 - Женщины, парный разряд, групповой этап

12:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап

12:40 - Микст, групповой этап

13:20 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап

14:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап

Дата и время: 25 июля, воскресенье

Сессия 3 - 4:00 - 9:30

4:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап

4:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап

4:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап

4:40 - Женщины, парный разряд, групповой этап

5:20 - Микст, групповой этап

6:40 - Мужчины, парный разряд, групповой этап - группа B

Хироюки Эндо/Юта Ватанабэ (Япония) - Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия)

Сессия 4 - 12:00 - 15:30

12:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап

12:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап

12:00 - Микст, групповой этап

12:40 - Мужчины, парный разряд, групповой этап

13:20 - Женщины, парный разряд, групповой этап

Дата и время: 26 июля, понедельник

Сессия 5 - 4:00 - 9:30

4:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап

4:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап

4:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап

4:00 - Женщины, парный разряд, групповой этап

4:00 - Микст, групповой этап

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Сессия 6 - 12:00 - 15:30

12:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап

12:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап

12:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап

12:00 - Женщины, парный разряд, групповой этап

12:00 - Микст, групповой этап

Дата и время: 27 июля, вторник

Сессия 7 - 4:00 - 9:30

4:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап

4:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап

4:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап

4:00 - Женщины, парный разряд, групповой этап

Сессия 8 - 12:00 - 15:30

12:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап

12:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап

12:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап

12:00 - Женщины, парный разряд, групповой этап

Дата и время: 28 июля, среда

Сессия 9 - 3:00 - 8:30

3:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап

3:00 - Микст, 1/4 финала

Сессия 10 - 12:00 - 15:30

12:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап

Дата и время: 29 июля, четверг

Сессия 11 - 3:00 - 9:30

3:00 - Микст, полуфиналы

3:00 - Мужчины, парный разряд, 1/4 финала

3:00 - Женщины, одиночный разряд, 1/8 финала

Сессия 12 - 11:00 - 16:00

11:00 - Мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала

11:00 - Женщины, парный разряд, 1/4 финала

Дата и время: 30 июля, пятница

Сессия 13 - 3:00 - 6:30

3:00 - Женщины, одиночный разряд, 1/4 финала

3:00 - Микст, матч за бронзу

Сессия 14 - 9:30 - 15:30

9:30 - Микст, финал

9:30 - Женщины, одиночный разряд, 1/4 финала

9:30 - Мужчины, парный разряд, 1/2 финала

Дата и время: 31 июля, суббота

Сессия 15 - 3:00 - 10:00

3:00 - Мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала

3:00 - Женщины, парный разряд, 1/2 финала

Сессия 16 - 12:00 - 17:00

12:00 - Женщины, одиночный разряд, 1/2 финала

12:00 - Мужчины, парный разряд, матч за бронзу

12:00 - Мужчины, парный разряд, финал

Дата и время: 1 августа, воскресенье

Сессия 17 - 7:00 - 10:00

7:00 - Мужчины, одиночный разряд, 1/2 финала

Сессия 18 - 14:30 - 17:00

14:30 - Женщины, одиночный разряд, матч за бронзу

14:30 - Женщины, одиночный разряд, финал

Дата и время: 2 августа, понедельник

Сессия 19 - 7:00 - 9:30

7:00 - Женщины, парный разряд, матч за бронзу

7:00 - Женщины, парный разряд, финал

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Сессия 20 - 14:00 - 17:00

14:00 - Мужчины, одиночный разряд, матч за бронзу

14:00 - Мужчины, одиночный разряд, финал

*Время московское. В расписании соревнований возможны изменения

Спортивный центр Лесопарка Мусасино (Musashino Forest Sport Plaza)

Здесь будут проходить соревнования по бадминтону и фехтованию (современное пятиборье). Арена находится недалеко от Токийского стадиона и будет служить многоцелевым спортивным объектом.

Вместимость объекта:

бадминтон: 7200 зрителей,

современное пятиборье (фехтование): 7200 зрителей.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

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