Бадминтон на Олимпиаде в Токио

Одиночный разряд (мужчины / женщины)
Парный разряд (мужчины / женщины)
Микст (смешанный разряд)
Сессия 1 - 3:00 - 8:30
3:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап
3:00 - Женщины, парный разряд, групповой этап
3:00 - Микст, групповой этап
4:20 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап
5:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап
7:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап - группа B
Ким Аструп/Андерс Скааруп Расмуссен (Дания) - Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия)
Сессия 2 - 12:00 - 16:00
12:00 - Женщины, парный разряд, групповой этап
12:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап
12:40 - Микст, групповой этап
13:20 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап
14:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап
Сессия 3 - 4:00 - 9:30
4:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап
4:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап
4:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап
4:40 - Женщины, парный разряд, групповой этап
5:20 - Микст, групповой этап
6:40 - Мужчины, парный разряд, групповой этап - группа B
Хироюки Эндо/Юта Ватанабэ (Япония) - Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия)
Сессия 4 - 12:00 - 15:30
12:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап
12:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап
12:00 - Микст, групповой этап
12:40 - Мужчины, парный разряд, групповой этап
13:20 - Женщины, парный разряд, групповой этап
Сессия 5 - 4:00 - 9:30
4:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап
4:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап
4:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап
4:00 - Женщины, парный разряд, групповой этап
4:00 - Микст, групповой этап
Сессия 6 - 12:00 - 15:30
12:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап
12:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап
12:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап
12:00 - Женщины, парный разряд, групповой этап
12:00 - Микст, групповой этап
Сессия 7 - 4:00 - 9:30
4:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап
4:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап
4:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап
4:00 - Женщины, парный разряд, групповой этап
Сессия 8 - 12:00 - 15:30
12:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап
12:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап
12:00 - Мужчины, парный разряд, групповой этап
12:00 - Женщины, парный разряд, групповой этап
Сессия 9 - 3:00 - 8:30
3:00 - Женщины, одиночный разряд, групповой этап
3:00 - Микст, 1/4 финала
Сессия 10 - 12:00 - 15:30
12:00 - Мужчины, одиночный разряд, групповой этап
Сессия 11 - 3:00 - 9:30
3:00 - Микст, полуфиналы
3:00 - Мужчины, парный разряд, 1/4 финала
3:00 - Женщины, одиночный разряд, 1/8 финала
Сессия 12 - 11:00 - 16:00
11:00 - Мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала
11:00 - Женщины, парный разряд, 1/4 финала
Сессия 13 - 3:00 - 6:30
3:00 - Женщины, одиночный разряд, 1/4 финала
3:00 - Микст, матч за бронзу
Сессия 14 - 9:30 - 15:30
9:30 - Микст, финал
9:30 - Женщины, одиночный разряд, 1/4 финала
9:30 - Мужчины, парный разряд, 1/2 финала
Сессия 15 - 3:00 - 10:00
3:00 - Мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала
3:00 - Женщины, парный разряд, 1/2 финала
Сессия 16 - 12:00 - 17:00
12:00 - Женщины, одиночный разряд, 1/2 финала
12:00 - Мужчины, парный разряд, матч за бронзу
12:00 - Мужчины, парный разряд, финал
Сессия 17 - 7:00 - 10:00
7:00 - Мужчины, одиночный разряд, 1/2 финала
Сессия 18 - 14:30 - 17:00
14:30 - Женщины, одиночный разряд, матч за бронзу
14:30 - Женщины, одиночный разряд, финал
Сессия 19 - 7:00 - 9:30
7:00 - Женщины, парный разряд, матч за бронзу
7:00 - Женщины, парный разряд, финал
Сессия 20 - 14:00 - 17:00
14:00 - Мужчины, одиночный разряд, матч за бронзу
14:00 - Мужчины, одиночный разряд, финал
*Время московское. В расписании соревнований возможны изменения
Здесь будут проходить соревнования по бадминтону и фехтованию (современное пятиборье). Арена находится недалеко от Токийского стадиона и будет служить многоцелевым спортивным объектом.
Вместимость объекта:
бадминтон: 7200 зрителей,
современное пятиборье (фехтование): 7200 зрителей.