Депутат поддержал введение ответственности за призыв к отказу от вакцинации

Специалисты, которые выступают против вакцинации от коронавируса, должны нести ответственность. Инициативу на эту тему поддержал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Ранее с таким предложением выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, наказывать нужно медиков и других специалистов за призывы к отказу от прививок по немедицинским показаниям. В письме в Минюст он предложил оценить идею о дополнении Уголовного кодекса такой мерой.

Николай Говорин, которого цитирует RT, согласился, что эксперты и специалисты, которые занимаются лоббированием антивакцинации, должны быть наказаны. По его оценке, они должны быть "объектом административного влияния".

Он напомнил, что противники вакцинации могут отстаивать свою точку зрения в экспертных сообществах, не обращаясь со своими призывами к гражданам в целом.

Депутат также отметил, что в интернете распространятся масса ненаучной информации о прививках авторства людей, которые не имеют отношения к медицине. Это формирует неправильное отношение у части населения, констатировал Говорин. "Поэтому в большинстве стран отношение к людям, которые ведут такую агитационную работу, достаточно жесткое", - заключил он.