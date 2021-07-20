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20.07.2021 16:18
Рубрика: Российский автопром

Дизайнер итальянской компании нарисовал новую "Ниву"

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: www.behance.net/ Tokhtar Abdrakhmanov Фото: www.behance.net/ Tokhtar Abdrakhmanov
Фото: www.behance.net/ Tokhtar Abdrakhmanov

Тохтар Абдарахманов - российский дизайнер, работающий в шанхайской дизайн-студии итальянской компании Icona Design. В свободное от работы время Тохтар смоделировал в 3D-программе свой вариант "Нивы" нового поколения и опубликовал его на творческом портале Behance.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В представлении Тохтара новая "Нива" это, как и прежде, компактный трехдверный внедорожник. Дизайнер сохранил некоторые узнаваемые черты прообраза - силуэт, круглые колесные арки, гладкие боковины - но, вместе с тем, не стал воспроизводить его облик слишком буквально.

Помимо "Нивы" своими источниками вдохновения Абдарахманов также называет другие объекты советской эпохи: фотоаппарат "Смена" и грузовик БелАЗ. Сплошная полоса задних фонарей - модный элемент современного стиля, а вот обратный наклон передка с двухуровневыми фарами придает автомобилю некоторое сходство с пикапом Ford Bronco прошлых лет или внедорожниками Chevrolet из 90-х. В итоге образ получился довольно эклектичным, но привлекательным.

Проект может нравиться или нет - в любом случае, это лишь фантазия увлеченного человека, не имеющая никакого отношения к планам АвтоВАЗа. Там ведут свою работу над преемником "Нивы". Уже известно, что новинка, дебют которой запланирован на 2023 год, получит слегка угловатый облик в духе классической модели.

Фото: www.behance.net/ Tokhtar Abdrakhmanov
#Lada